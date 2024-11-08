Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını gerçekleştirdi

Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether, Orta Doğu'da ilk ham petrol finansmanını sağlayarak, 670.000 varil ham petrolü kapsayan 45 milyon dolarlık dev bir işlemle ticaret finansmanı alanında yenilikçi bir adım attı. Bu gelişme, Tether'in emtia piyasasındaki genişlemesini ve ticaret finansmanı stratejilerindeki yenilikçi yaklaşımlarını gözler önüne seriyor.

Kripto para sektörünün öncü şirketlerinden Tether, Orta Doğu'daki ilk ham petrol ticaret finansmanını başarıyla tamamladığını açıkladı. 670.000 varil ham petrolün 45 milyon dolarlık işlemi, şirketin bölgedeki etkinliğini ve küresel ticaret finansmanındaki iddialı pozisyonunu güçlendiriyor. Tether, bu stratejik adımla emtia ticaretinde yenilikçi bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

Kripto Devi Tether Emtia Piyasasında Tarihi Adımı Attı

Kripto para dünyasının önde gelen kuruluşlarından Tether, Orta Doğu bölgesinde ilk kez gerçekleştirdiği ham petrol finansman işlemiyle dikkat çekti. Şirketin finansal yatırımlar birimi tarafından yürütülen operasyon, köklü bir petrol devi ve saygın bir emtia ticaret şirketinin iş birliğiyle hayata geçirildi.

Ekim ayında tamamlanan işlemde, Orta Doğu kaynaklı 670 bin varil ham petrolün finansmanı için yaklaşık 45 milyon dolarlık kaynak kullandırıldı. Bu adım, Tether'in bölgedeki ilk ham petrol ticareti olarak kayıtlara geçerken, şirketin emtia piyasalarındaki ağırlığını da gözler önüne serdi.

2024'ün başında faaliyete geçen Tether Trade Finance, 10 trilyon dolarlık ticaret finansmanı pazarında hızlı bir atılım gerçekleştirdi. Birim, dünya ticaretinin modernleşmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi için yenilikçi finansman çözümleri sunuyor. Tether'in stablecoin rezervlerinden bağımsız yapılanmanın başarısı, şirketin 2024 üçüncü çeyrek mali raporundaki güçlü performansla destekleniyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, "Orta Doğu'daki bu ham petrol finansmanı, ticaret finansmanında yenilikçi yaklaşımımızın somut bir göstergesi. USDT kullanımıyla geleneksel sistemlere kıyasla daha çevik ve maliyet etkin bir alternatif sunuyoruz. Bu girişim, farklı emtia ve sektörlerdeki varlığımızı güçlendirme hedefimizi yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket, USDT'nin ticari finansmandaki kullanımını yaygınlaştırırken, Blockchain teknolojisinin sunduğu şeffaflık ve güvenlik avantajlarından yararlanıyor. Kara para aklamayla mücadele standartlarına tam uyum gösteren sistem, ödeme süreçlerini hızlandırıp maliyetleri düşürüyor. Tether'in Orta Doğu'daki bu ilk adımı, finans, teknoloji, tarım ve varlığa dayalı alanlardaki kredi olanaklarını genişletme potansiyelini ortaya koyuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür

 Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Belediye Başkanının oğlu başından vurulmuş halde bulundu

 Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eran Zahavi kim, Ziyech'i neden şikayet etti? Al Riyadh Al Nassr maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Al Riyadh Al Nassr maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Kayserispor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 8 Kasım Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Fatih Oral öldü mü? Ankara'da spor salonu hocasını kim, neden öldürüldü? A Milli Takım kadrosunda kimler var? (Türkiye Galler / Türkiye Karadağ) Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hangi partide siyaset yapıyor? Ümit Uysal oğlu kim, öldü mü? 9-10 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Diyarbakır deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? 9-10 Kasım Cumartesi yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.