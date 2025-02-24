Tether'in yeni rakibi: USP coin nedir, nasıl çalışır?

Pi Protocol adlı proje kapsamında geliştirilen bu yeni kripto varlık, Ethereum ve Solana blokzincirlerinde 2025 yılının ikinci yarısında kullanıma sunulacak.

USP coin nedir, nasıl çalışır?

USP, klasik stablecoinlerden farklı olarak, getiri sağlayan gerçek dünya varlıkları ile desteklenecek. Bu varlıklar arasında tahviller, hazine bonoları ve para piyasası fonları bulunacak. USP'nin basımı akıllı kontratlar aracılığıyla gerçekleşecek ve basım yapan kullanıcılar, USI adlı başka bir token üzerinden getiri elde edecek.

Pi Protocol'ün CEO'su Bundeep Singh Rangar, projenin düşük riskli ve kripto piyasasına doğrudan bağlı olmayan varlıklara dayalı olacağını belirtti. Protokolün, destekleyici varlıkların kalitesini değerlendirerek, güvenilir ve sağlam bir yapı sunacağını ifade etti.

Tether'in yeni rakibi

Collins, USP'nin Tether'in oluşturduğu stablecoin pazarını bir adım öteye taşıyacağını savunuyor. Collins'e göre, Tether bugüne kadar stablecoinlere olan büyük ilgiyi kanıtladı, ancak sağlanan getiriyi kullanıcılarla paylaşmadı. USP ise bu noktada farklılaşarak, stablecoin sahiplerine doğrudan getiri sunacak bir sistem geliştirmeyi hedefliyor.

Collins ve ortakları, Tether'i 2015 yılında Bitfinex borsasının operatörlerine sattığında USDT'nin piyasa değeri 1 milyar doların altındaydı. Bugün ise USDT, 140 milyar dolarlık arzı ile stablecoin piyasasının yüzde 60'ına hakim.

Stablecoin piyasasında artan rekabet

USP, giderek büyüyen ve rekabetin arttığı stablecoin pazarına giriyor. Circle'ın USDC'si son aylarda arzını 56 milyar dolara yükselterek pazar payını yüzde 24'e çıkardı. Üçüncü büyük stablecoin ise 9 milyar dolarlık arzı ile USDS (eski adıyla DAI) oldu.

Öte yandan, ABD'de stablecoin düzenlemelerine yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günlerde stablecoin kullanımını teşvik eden bir kararname imzaladı. Kongre ise stablecoinler için yasal bir çerçeve oluşturma çalışmaları yürütüyor.

Tether'in ardından piyasada liderlik için USDC ve USP gibi yeni rakipler öne çıkarken, stablecoin savaşlarının daha da kızışması bekleniyor.

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