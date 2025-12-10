Haberler

Tether destekli XXI hisseleri ilk işlem gününde geriledi

Güncelleme:
Strike kurucusu Jack Mallers yönetimindeki Twenty One Capital, New York Borsası'ndaki ilk gününde yüzde 20 değer kaybetti. Bitcoin fiyatındaki artışa rağmen yaşanan bu düşüş, piyasanın yeni hazine modeline tepkisini gösteriyor.

Strike kurucusu Jack Mallers liderliğindeki Tether destekli Bitcoin hazine girişimi Twenty One Capital, New York Borsası'ndaki (NYSE) ilk işlem gününde sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin fiyatının yaklaşık yüzde 3 değer kazandığı salı günü, XXI koduyla işlem gören hisseler açılış beklentilerinin altında kaldı.

Şirket Strategy'den Farklı Bir Strateji İzliyor

Şirket hisseleri 10,74 dolardan işleme başladı ve günü 11,42 dolardan tamamladı. Bu seviye, şirketin birleştiği Cantor Equity Partners adlı özel amaçlı satın alma şirketinin (SPAC) 14,27 dolarlık kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 20 altında kaldı. Hisseler, piyasa sonrası işlemlerde hafif bir toparlanmayla 11,80 dolara yükseldi.

Son verilere göre şirket, piyasaya 4,05 milyar dolar değerinde 43.514 Bitcoin ile giriş yaptı. Bu rakam, Twenty One Capital'ı halka açık en büyük üçüncü kurumsal Bitcoin sahibi konumuna taşıdı. Halka arz süreci, Cantor Fitzgerald destekli bir SPAC aracılığıyla tamamlanırken, Tether ve SoftBank anlaşma kapsamında Bitcoin katkısında bulundu.

Konu hakkında açıklama yapan Jack Mallers, şirketin Michael Saylor'ın yönettiği ve 61,5 milyar dolarlık Bitcoin varlığıyla lider konumda olan MicroStrategy gibi sadece bir "Bitcoin hazinesi" olarak sınıflandırılmasına karşı çıktı. Mallers, Bitcoin biriktirmeye devam edeceklerini ancak aynı zamanda aracı kurum, kredi ve borç verme alanlarında gelir getiren, sadece Bitcoin odaklı işler kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Mallers, "Coinbase'e baktığımızda bir Bitcoin işletmesi görmüyoruz, onlar bir kripto işletmesi. MicroStrategy ise Bitcoin odaklı ancak sektörde ürün veya nakit akışı yok. Biz bu ikisinin kesişim noktasında yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SPAC anlaşması, dönüştürülebilir tahviller ve hisse satışları karışımıyla yaklaşık 850 milyon dolarlık bir kaynak yarattı. Bu sermaye yapısı, Twenty One kurulurken Tether, SoftBank ve Bitfinex tarafından sağlanan milyarlarca dolarlık önceki Bitcoin katkılarını da kapsıyor.

Burak KÖSE
title