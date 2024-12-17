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Tether'den Avrupa stablecoin pazarı için stratejik hamle

Tether'den Avrupa stablecoin pazarı için stratejik hamle
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Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, Avrupa pazarında düzenlenmiş dijital varlıkların benimsenmesini hızlandırmak amacıyla StablR'a yatırım yaptı AB'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi yürürlüğe girerken, Tether bu stratejik yatırımla Avrupa'daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Küresel stablecoin pazarı 190 milyar dolarlık rekor piyasa değerine ulaştı. Bu gelişme, özellikle euro bazlı dijital varlıklara olan talebin artmasıyla 400 milyon dolarlık piyasa değerine yaklaşan Avrupa stablecoin pazarını önemli ölçüde etkiliyor.

MiCA Uyumlu Stablecoin Dönemi Başlıyor

StablR, yakın zamanda piyasaya sürdüğü euro'ya endeksli EURR ve dolara endeksli USDR stablecoinleriyle kullanıcılara gelişmiş likidite yönetimi ve düşük işlem maliyetleri sağlıyor. Şirketin CEO'su Gijs op de Weegh, kurumlar ve yatırımcılar için eşsiz uyum, likidite ve esneklik sağlamaya odaklandıklarını belirtti.

Tether ile yapılan iş birliğinin önemli bir ayağını, geçen ay lansmanı yapılan Hadron platformu oluşturuyor. Platform, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi sürecini basitleştirirken, kapsamlı uyum araçları da barındırıyor.

StablR, Malta Finansal Hizmetler Kurumu'ndan aldığı Elektronik Para Kurumu (EMI) lisansıyla Avrupa genelinde tam düzenlenmiş stablecoinler ihraç etme yetkisine sahip. Şirket, MiCAR uyumlu stablecoinlerini Ethereum ve Solana Blockchain ağları üzerinde kullanıma açıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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