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Tether CEO'su Avrupa düzenlemesinin risklerine dikkat çekti

Tether CEO'su Avrupa düzenlemesinin risklerine dikkat çekti
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Avrupa Birliği'nin kripto varlıklar için hazırladığı MiCA düzenlemesi, stablecoin ihraççılarını zorlayacak yeni kurallar getiriyor. Tether CEO'su Paulo Ardoino, rezervlerin yüzde 60'ının Avrupa bankalarında tutulması zorunluluğunun doğurabileceği sistemik risklere dikkat çekti.

30 Aralık'ta yürürlüğe girecek MiCA (Markets in Crypto-Assets - Kripto Varlık Piyasaları) çerçevesi, kripto para sektörünü derinden etkileyecek değişiklikler içeriyor. Piyasa değeri 120 milyar doları aşan dünyanın en büyük stablecoini Tether (USDT) dahil olmak üzere tüm stablecoin ihraççıları, rezervlerinin önemli bir kısmını Avrupa bankacılık sisteminde tutmak zorunda kalacak.

AB Kripto Düzenlemesi Stablecoin Sektörünü Endişelendiriyor

Avrupa'nın ilk kapsamlı kripto düzenlemesi olan MiCA, stablecoin ihraççılarına sıkı kurallar getiriyor. Bu kuralların en önemlisi, rezerv varlıkların yüzde 60'ının Avrupa bankalarında tutulması zorunluluğu olarak öne çıkıyor.

Tether CEO'su Paulo Ardoino, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ardoino, bankaların rezervlerin yüzde 90'ına kadar kredi verebilme yetkisinin sistemik risk oluşturduğunu vurguladı.

Sektör uzmanları düzenlemenin küçük ölçekli firmalar üzerindeki etkisinden endişe duyuyor. Fideum CEO'su Anastasija Plotnikova, MiCA'nın Avrupa'daki Web3 şirketlerinin Orta Doğu'ya göç etmesine neden olabileceğini dile getirdi.

Geçmişte yaşananlar bu endişeleri haklı çıkarıyor. Mart 2023'te dünyanın ikinci büyük stablecoini Circle stablecoin (USDC), Silicon Valley Bank'in çöküşü sırasında dolar paritesini kaybetmişti. USDC ihraççısı Circle, bankada bulunan 3,3 milyar dolarlık rezervine erişememişti.

Buna rağmen büyük finansal kurumlar MiCA'ya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük bankalarından Societe Generale, Bitpanda ile ortaklaşa MiCA uyumlu bir euro stablecoini geliştiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Avrupa Birliği Kripto Para Banka CEO

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