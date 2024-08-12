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Tether Celsius davasında 3.3 milyar dolarlık iddiaları reddetti

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Tether, Celsius'un iflas sürecinde kendisine yöneltilen 3,3 milyar dolarlık Bitcoin iade talebini kesin bir dille reddetti. Bu durum, her iki kripto para devi arasında büyük bir hukuki çatışmanın fitilini ateşledi. Dava, sektördeki finansal ilişkiler ve kriz yönetimi konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor.

Kripto para sektörünü sarsan yeni bir hukuki çekişme ortaya çıktı. İflas sürecindeki Celsius, dünyanın önde gelen stablecoin'i USDT'nin arkasındaki şirket Tether'e karşı 3,3 milyar dolarlık bir dava açtı. Bu dava, kripto para piyasasındaki güven ve şeffaflık tartışmalarını yeniden alevlendirirken, sektörün geleceğini etkileyebilecek önemli sonuçlara gebe olabileceği konuşuluyor.

Celsius Krizinde Tether'a Büyük Suçlama

Kripto para sektöründe yeni bir hukuki çekişme patlak verdi. İflas sürecindeki Celsius, sektörün önde gelen stablecoin'i USDT'nin arkasındaki şirket Tether'e karşı dava açtı. New York Güney Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Celsius, Tether'den yaklaşık 57 bin 429 Bitcoin'in (BTC) iadesini talep ediyor. Bu miktar, güncel piyasa değeriyle 3,3 milyar dolara tekabül ediyor.

Tether cephesi ise bu girişimi "şantaj" olarak nitelendiriyor. Şirket, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, söz konusu işlemin Haziran 2022'de Celsius'un onayıyla gerçekleştirildiğini ve şirketin rızası dahilinde yapılan bir Bitcoin tasfiyesi olduğunu öne sürdü. Tether'in iddiasına göre Celsius şimdi bu tasfiye sonrası 2,4 milyar dolar değerinde Bitcoin'in geri verilmesini istiyor. Tether, bu rakamın nasıl hesaplandığına dair detay vermekten kaçındı.

İki şirket arasındaki anlaşmazlığın temeli, Celsius'un operasyonlarını sürdürebilmek için Tether'den stablecoin ödünç almasına dayanan bir sözleşmeye dayanıyor. Dava dosyasında Celsius, 2022 yılının ortalarında yaşanan piyasa çöküşü sırasında, iflas başvurusundan önceki 90 gün içinde Tether'in kendi çıkarlarını korumak adına Bitcoin transferleri gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Bununla birlikte Tether'in yaklaşan iflas durumunu hafifletmek amacıyla çeşitli dönemlerde yüklü miktarda teminat talep ettiği ve aldığı öne sürülüyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Ardoino, "Bu temelsiz dava, satışı yapılan Bitcoin'lerin geri verilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ancak başvuruda çok sayıda hata var ve biz sözleşmemizin ve işlemlerimizin doğruluğundan kesinlikle eminiz. Bu davayla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sektör adına yapılan bu utanç verici para talebinin başarısız olacağını göstermek önemli." dedi.

Celsius, Tether'in 2022 Haziran'ında ortalama 20.657 dolarlık birim fiyatla, piyasa kapanış değerinin çok altında Bitcoin'leri kullandığını iddia ediyor. Şirket, bu işlemleri hileli ve tercihli olarak nitelendiriyor ve Bitcoin'lerin ya da karşılığının iadesini talep ediyor. Buna ek olarak, sözleşme ihlalleri gerekçesiyle 100 milyon dolarlık tazminat istiyor.

Tether ise kendini savunarak, piyasa çöküşü sırasında anlaşmanın ek teminat gerektirdiğini ve Celsius'un ek BTC göndermeme kararı alması üzerine ellerindeki Bitcoin teminatlarını tasfiye etme talimatı aldıklarını açıkladı. Şirket, 30 Haziran itibarıyla konsolide öz sermayelerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu belirterek bu davanın Tether token sahiplerini etkilemeyeceğini vurguladı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Celsius'un iflası geçtiğimiz Kasım ayında mahkemenin bir yeniden yapılandırma planını onaylamasıyla resmi olarak sonuçlanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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