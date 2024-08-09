Tether büyümeye devam ederek çalışan sayısını artırıyor

Stablecoin devi Tether, 2025 yılı ortasına kadar çalışan sayısını ikiye katlayarak 200'e çıkarmayı hedefliyor. Bu genişleme planı, özellikle şirketin uyum departmanını güçlendirmeyi amaçlıyor ve kripto para piyasasındaki yasadışı faaliyetleri önleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Tether'in bu hamlesinin arkasında, pazar liderliğini koruma ve düzenleyici baskılara yanıt verme stratejisi yatıyor.

Tether, Çalışan Sayısını 200'e Çıkartıyor

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin ihraççılarından Tether, önümüzdeki dönemde önemli bir büyüme hamlesine hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Paolo Ardoino, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2025 yılının ortalarına kadar çalışan sayısını 200'e çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Ardoino, "Yalın yapımızla gurur duyuyoruz. İşe alımlarda titiz davranıyor, deneyimli adaylara öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu genişleme stratejisinin özellikle uyum departmanını güçlendirmeyi amaçladığını belirten CEO, ikincil piyasalardaki olası yasa dışı işlemleri tespit etmek için otomatik sistemlerin önemine vurgu yaptı.

Tether'in bu hamlesi, USDT'nin yasadışı kullanımına ilişkin devam eden soruşturmalar ışığında dikkat çekiyor. Şirket, Mayıs ayında Blockchain analiz firması Chainalysis ile işbirliğine giderek işlem takip ve yaptırım tarama süreçlerini iyileştirme yoluna gitmişti.

Sektördeki diğer büyük oyunculara kıyasla daha mütevazı bir kadroyla çalışan Tether, buna rağmen 2024'ün ilk yarısında 5,2 milyar dolarlık rekor kâr açıkladı. Ardoino, "Piyasa dalgalanmalarına göre ani işe alım veya çıkarım yapmak yerine, istikrarlı büyümeyi tercih ediyoruz." dedi.

Tether, bu yılın başından beri dolar bazlı stablecoin arzını yüzde 25'in üzerinde artırdı ve şu anda 115 milyar dolarlık dolaşım hacmiyle pazarın yaklaşık yüzde 70'ini elinde bulunduruyor. En yakın rakibi Circle ise 34,4 milyar dolarlık USD Coin ile yüzde 21'lik pazar payına sahip.

Haziran ayında altın destekli yeni bir stablecoin piyasaya süren Tether, inovasyon konusundaki kararlılığını da ortaya koymuş oldu. Şirketin bu hamleleri, kripto para ekosistemindeki lider konumunu pekiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.