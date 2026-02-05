Tether, 2025'in son çeyreğinde rekor kullanıcı büyümesi kaydetti

Tether, USDT piyasa raporunu Çarşamba günü yayımladı. Rapora göre stablecoin, dördüncü çeyrekte piyasa değerini 12,4 milyar dolar artırarak 187,3 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kullanıcı tabanında da kayda değer bir genişleme yaşandı. Çeyrekte tahmini 35,2 milyon yeni kullanıcı eklenerek toplam dünya genelinde 534,5 milyona ulaşıldı. Bu sonuçla USDT, ardışık sekizinci çeyreğini 30 milyonun üzerinde yeni kullanıcı ekleyerek tamamlamış oldu.

ZİNCİR ÜSTÜ VERİLER GÜÇ KAYBETMEDİ

Zincir üstü cüzdan sayısı çeyrekte 14,7 milyon artışla 139,1 milyona yükseldi. USDT cüzdanları, tüm stablecoin cüzdanlarının yüzde 70,7'sini oluşturuyor. Tether'ın tahminlerine göre merkezi platformlarda 100 milyonun üzerinde kullanıcı USDT tutuyor. Aylık aktif zincir üstü kullanıcı sayısı ise çeyrekte ortalama 24,8 milyonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Şirketin toplam rezervleri de çeyrekte 11,7 milyar dolar artarak 192,9 milyar dolara çıktı. Rezerv bileşiminde 96.184 BTC, 127,5 metrik ton altın ve 141,6 milyar dolar tutarında ABD Hazine tahvili bulunuyor.

PİYASA DÜŞÜŞÜNE RAĞMEN BÜYÜME

Raporda, USDT'nin kripto piyasasının ötesinde çeşitli kullanım alanlarından güç aldığı ve kullanıcıların hem değer saklama hem de işlem aracı olarak USDT'yi tercih ettiği vurgulandı.

USDT'nin piyasa değeri ve kullanımındaki bu artış, Ekim ayındaki büyük kripto tasfiye dalgasına ve ardından gelen volatiliteye rağmen gerçekleşti. Bitcoin o tarihten bu yana önemli ölçüde değer kaybetti ve Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviye olan 71.200 dolar civarında işlem görüyor.