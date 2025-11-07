Tether 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı

Stablecoin ihraççısı Tether, zincir üstü verilere göre rezervlerine yaklaşık 97,3 milyon dolar değerinde 961 BTC daha ekledi. Bu hamle, şirketin Mayıs 2023'te açıkladığı ve her çeyrek dönemde net kârının yüzde 15'ini Bitcoin alımına ayırmaya yönelik stratejisiyle uyumlu olarak gerçekleşti.?

Tether'in Bitcoin Birikim Stratejisi Sürüyor

Onchain Lens, X platformunda yaptığı paylaşımda Tether'in BTC varlıklarını 961 BTC artırdığını belirtti. Arkham verileri de bu işlemi doğruladı ve ilgili cüzdanın Tether'in Bitcoin rezerv adreslerinden biri olduğunu gösterdi. Transfer, Bitfinex borsasının hot wallet adresinden gerçekleştirildi.

Tether henüz satın almayı resmi olarak doğrulamasa da söz konusu adresin şirketin daha önceki Bitcoin alımlarıyla ilişkili olduğu biliniyor. Bu, Eylül sonunda yapılan 8.888 BTC'lik bir milyar dolarlık transferden sonraki en büyük işlem oldu.

Tether, Eylül 2022'de Bitcoin biriktirmeye başladı. Şirket Mayıs 2023'te ise her çeyrek dönemde net karının yüzde 15'ini Bitcoin alımına ayıracağını duyurdu. O tarihten bu yana şirket, uzun vadeli çeşitlendirme stratejisinin bir parçası olarak rezervlerini düzenli şekilde artırıyor.

Arkham verilerine göre bu son eklemeyle Tether'in toplam Bitcoin rezervi 87.296 BTC'ye ulaştı. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 8,9 milyar dolar değerinde. Sektör raporlarına göre bu rakam, Tether'i Block One'ın 164.000 BTC'sinden (16,4 milyar dolar) sonra en büyük ikinci özel şirket sahibi yapıyor. Halka açık şirketler dahil edildiğinde ise Strategy'nin 641.205 BTC'sinden (64 milyar dolar) sonra üçüncü sırada yer alıyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Mayıs ayında düzenlenen Bitcoin 2025 etkinliğinde stablecoin ihraççısının rezervlerinde 100.000 BTC'nin üzerinde Bitcoin bulunduğunu teyit etmişti. Ancak şirket daha sonra Haziran ayında Bitcoin rezerv cüzdanından Twenty One adlı şirkete 14.000 BTC (1,5 milyar dolar) ve Temmuz'da ayrı bir adrese 1.200 BTC (143 milyon dolar) transfer gerçekleştirdi.

Tether, geçen hafta açıkladığı üçüncü çeyrek raporunda Bitcoin rezervlerinin değerinin 30 Eylül itibarıyla 9,9 milyar dolar olduğunu belirtti. Verilere göre şirket, bu yılın ilk üç çeyreğinde 10 milyar doları aşan kar elde etti.

200 kişiden az bir ekiple 2024'te yaklaşık 13 milyar dolar kar elde eden Tether, son yıllarda stablecoin işinin ötesinde yapay zeka, telekomünikasyon, veri merkezleri, enerji altyapısı ve Bitcoin madenciliği gibi çeşitli sektörlere yatırım yapıyor. Ayrıca şirket yakın zamanda Amerikalı kullanıcılara hizmet verecek ve USDT'nin küresel erişimini tamamlayacak yeni bir düzenlenmiş stablecoin olan USAT'i duyurdu.

Bitcoin şu anda yaklaşık 100.545 dolar seviyesinde işlem görüyor. Kripto para, 6 Ekim'de yaklaşık 126.000 dolarla rekor seviyeye ulaştıktan sonra son bir ay içinde yüzde 21 geriledi ve yıl başından bu yana yüzde 8 artışla sınırlı kaldı. Son olarak USDT, 183 milyar dolarlık arzıyla 290 milyar dolarlık piyasada dünyanın en büyük stablecoin'i olmaya devam ediyor.