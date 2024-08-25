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Telegram ve TON Blockchain kurucusu Pavel Durov tutuklandı

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Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram ve TON Blockchain ağının kurucusu Pavel Durov, Fransa'nın Le Bourget Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Durov'un uçağından indiği anda başlayan tutuklama, Telegram ve TON Blockchain ağıyla ilgili büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram ve TON Blockchain ağının kurucusu Pavel Durov, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Durov'un tutuklanmasının ardından TON Blockchain ağının yerel kripto para birimi olan Toncoin'in (TON) fiyatı düştü.

Durov'un Tutuklanması Sonrasında Toncoin Düşüyor

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Le Bourget Havalimanı'nda tutuklandı. 39 yaşındaki Rus asıllı girişimci, özel jetiyle Azerbaycan'dan geldiği sırada Fransız yetkililerce gözaltına alındı.

Durov'un tutuklanma emri, Fransa topraklarına adım attığı an yürürlüğe girdi. Fransız Ulusal Ceza Soruşturma Dairesi'nin yürüttüğü bir ön soruşturma kapsamında aranan Durov'un bir koruma ve bir kadınla birlikte seyahat ettiği açıklandı.

Yetkililere göre Telegram platformunun suç örgütleri tarafından yoğun olarak kullanılması ve Durov'un bu konuda iş birliğine yanaşmaması, kendisini şüpheli konumuna düşürdü. Özellikle Telegram'ın sunduğu tek kullanımlık telefon numaraları ve kripto para transferleri gibi özellikleri, çeşitli yasa dışı faaliyetlere zemin hazırladığı iddia edildi.

Soruşturma hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Durov'un Avrupa'da nadiren seyahat ettiğini ve genellikle Telegram'ın denetim altında olduğu bölgelerden uzak durduğunu belirtti. Bu nedenle Durov'un Paris'e inişinin planlı mı yoksa bir hata sonucu mu olduğu henüz bilinmiyor.

Durov, tutuklanmasının ardından Fransa'da bir sulh ceza hakiminin karşısına çıkarıldı. Durov'un terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, suç örgütüne yardım, dolandırıcılık ve kara para aklama çeşitli ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalması bekleniyor. Kaynaklar, Durov'un kesinlikle tutuklu yargılanacağını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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