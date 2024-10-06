Telegram NFT hediye dönemi başlatıyor

Telegram, kullanıcılarına özel günler için animasyonlu hediyeler gönderme imkanı sunan yeni bir özellik başlattı. CEO Pavel Durov, bu hediyelerin yakın zamanda sınırlı sayıda üretilip NFT'ye dönüştürülebileceğini duyurdu. Bu yenilik, kullanıcıların hediyelerini dijital varlıklar olarak değerlendirmelerine olanak tanıyacak.

Telegram'ın Blockchain Hamlesi: Hediyeler NFT Oluyor

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına yeni bir özellik tanıttı. Şirketin CEO'su Pavel Durov tarafından duyurulan "Hediyeler" özelliği, platform üzerinde yepyeni bir etkileşim boyutu açıyor.

Kısa bir süre önce duyurulan bu yenilik, kullanıcılara özel günlerde birbirlerine animasyonlu sanat eserleri gönderme imkanı tanıyor. Alıcılar, bu dijital hediyeleri profillerinde sergileyebilecek veya Telegram'ın kısa süre önce piyasaya sürdüğü "Stars" isimli kripto para birimine dönüştürebilecek.

Durov, kişisel Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklamada, gelecekte sınırlı üretim hediyelerin TON Blockchain ağını kullanılarak NFT'ye dönüştürülebileceğini belirtti. Bu gelişme, kullanıcılara hediyelerini platform dışında da alıp satma ve takas etme olanağı sunacak. Bu özellikle birlikte ayrıca gönderilen NFT'lerin sahiplik bilgileri de Blockchain teknolojisiyle güvence altına alınacak.