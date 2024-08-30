Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Telegram'ın belirsizliği TON yatırımcılarını korkutuyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Telegram CEO'su Pavel Durov'a yönelik suçlamalar, şirketin halka arz planlarını tehlikeye atıyor. Durov'un tutuklanmasının ardından, Toncoin (TON) değeri %20'den fazla düşüş yaşadı ve yatırımcılar belirsizlik içinde kaldı. Telegram'ın mali tabloları, artan zararla birlikte, şirketin geleceği hakkında endişeleri artırıyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, son dönemde ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Şirketin kurucusu ve Ceo'su olan Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması, halka arz planlarını ve finansal istikrarını tehlikeye attı.

TON Önemli Sorunlarla Boğuşuyor

Basına sızan bilgilere göre, Durov geçtiğimiz yıl milyarlarca dolarlık yatırım tekliflerini geri çevirdi. Fakat CEO şu an Paris savcılığının Telegram üzerinden yürütülen organize suç faaliyetlerine ilişkin soruşturmasının odağında bulunuyor. Henüz tutuklanmayan Durov, 5,6 milyon dolarlık kefalet karşılığında adli gözetim altında tutuluyor.

Şirketin mali tablosu da iç açıcı gözükmüyor. 2023 yılında 342 milyon dolar gelir elde eden Telegram, 108 milyon dolar zarar bildirdi. Vergi sonrası toplam kayıp ise 173 milyon doları buldu.

Telegram'ın karmaşık finansal yapısı ve borçlanma stratejisi de yatırımcıları tedirgin ediyor. Şirket, 2026 yılına kadar vadesi olan borç senetleriyle 2,4 milyar dolar topladı. Bu miktar, Abu Dabi devlet fonlarının da katıldığı tahvil arzları ile elde edildi.

Ayrıca Durov'un kişisel olarak şirkete 64 milyon dolarlık yatırım yaptığı biliniyor. Ancak son gelişmeler ışığında Telegram tahvillerinin değeri yüzde 10 oranında düştü. Tahviller şu anda 87 sent seviyesinde işlem görüyor ve getirisi yüzde 16'nın üzerinde seyrediyor.

Yaşanan bu olaylar, Telegram'ın kripto projesi olan TON için de belirsizlikler yaratıyor. Durov'un soruşturma altına alınmasının ardından Toncoin, bir hafta içerisinde yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Şirketin elindeki dijital varlıkların toplam değerinin 400 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu gelişmeler ışığında, Telegram'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Halka arz planları risk altında olan şirketin, hukuki ve finansal sorunlarını nasıl aşacağı merak konusu.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Halka Arz Telegram Telegram CEO Kripto Para Haberler

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Dumlupınar'da protokol krizi! CHP lideri Özel, Bakan Yerlikaya'yı topa tuttu

Dumlupınar'da protokol krizi! CHP lideri Özel, Bakan Yerlikaya'yı topa tuttu

 Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Frankfurt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Midtjylland maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Union SG maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Union SG maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe AZ Alkmaar maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title