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Tek bir duyuru yetti: BONK fiyatı neden yükseliyor?

Tek bir duyuru yetti: BONK fiyatı neden yükseliyor?
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Popüler memecoinler arasında yer alan BONK piyasa değerinde WIF'i geride bıraktı. BONK fiyatında yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların dikkatini çekti. Yükselişin ardında yatan duyuru ise merak konusu oldu. Peki BONK fiyatı neden yükseliyor? Detaylar haberimizde...

Solana merkezli popüler memecoin Bonk (BONK), yapılan bir duyurunun ardından keskin bir yükseliş kaydetti. Kripto piyasasının dikkatini çeken memecoin araştırılmaya başladı. Öte yandan 17 Kasım 2024 tarihinde Bonk'un Merkezi Olmayan Otonom Organizasyonu (DAO), 25 Aralık 2024 tarihinde yaklaşık 1 trilyon token yakacağını duyurdu. BONK neden yükseliyor? sorusunun yanıtını sizler için derledik.

BONK fiyatı neden yükseliyor?

Bonk'un Merkezi Olmayan Otonom Örgütü (DAO), 25 Aralık 2024'te yaklaşık 1 trilyon token'ı yakacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından BONK, son 24 saatte yüzde 11'in üzerinde büyük bir kazanç kaydetti ve Solana'nın en büyük memecoin'i Dogwifhat'ı (WIF) geride bırakarak tahta yerleşti. Ayrıca fiyat artışının ardından BONK'un piyasa değeri, WIF'in 3,60 milyar dolarına kıyasla 3,94 milyar dolara ulaştı.

İşlem hacmi ve piyasa tepkisi

Şu anda BONK 0,00005062 dolar civarında işlem görüyor ve yakın zamanda 0,0000566 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Aynı dönemde, işlem hacmi yüzde 73 arttı ve bu durum da token yakma duyurusunun ardından yatırımcıların katılımının arttığını gösteriyor.

Ayrıca BONK son birkaç günde yüzde 105'in üzerinde değer kazanırken, WIF aynı dönemde yüzde 35'in üzerinde değer kazandı.

Not: Haberde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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