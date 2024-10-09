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Tayvan, kripto saklama hizmetlerinde bankacılık devrimini başlatıyor

Tayvan, kripto saklama hizmetlerinde bankacılık devrimini başlatıyor
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Tayvan'ın Finansal Denetim Komisyonu (FSC), 2025'in ilk çeyreğinde yerel bankalar aracılığıyla Bitcoin (BTC) saklama hizmetlerini denemeye hazırlanıyor. Bu hamle, ülkenin kripto para dünyasındaki konumunu güçlendirirken kurumsal yatırımcılar için yeni fırsatlar sunuyor. Üç özel banka şimdiden pilot uygulamaya ilgi gösterdi.

Asya'nın teknoloji merkezlerinden Tayvan, kripto para ekosisteminde yeni bir sayfa açıyor. FSC'nin 2025'in ilk çeyreğinde başlatmayı planladığı kripto saklama hizmetleri denemesi, geleneksel bankacılık ile dijital varlık dünyası arasında köprü kurma potansiyeli taşıyor. Bu girişim, Tayvan'ın finans piyasalarındaki rekabet gücünü artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tayvan Bankaları Bitcoin Dünyasına Adım Atıyor

Tayvan Finansal Denetim Komisyonu (FSC), kripto para sektöründe çığır açacak bir adımı duyurdu. Komisyon, 2025'in ilk çeyreğinde yerel bankaların Bitcoin saklama hizmetleri sunmasına olanak tanıyacak bir deneme başlatacak. Bu hamle, ülkenin kripto para sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

FSC'nin kapsamlı planlama bölümü direktörü Hu Zehua, düzenlenen bir basın toplantısında projenin detaylarını paylaştı. Zehua, otoritenin başvuruları kabul etmeden en az 15 gün önce deneme hakkında bilgi yayınlamayı planladığını belirtti. FSC'nin önerilen deneme hakkında kamuoyundan geri bildirim toplayacağını ve süreci buna göre revize edeceğini vurguladı.

Projeye ilgi gösteren finansal kurumların, saklayacakları kripto varlık türlerini belirtmeleri gerekiyor. Bu varlıklar arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve hatta Dogecoin (DOGE) gibi popüler kripto paralar yer alabilir. Ayrıca kurumlar hedef kitle bilgilerini de sunmak zorundalar. Bu kitle profesyonel veya genel yatırımcılar, kripto varlık platformları veya diğer finansal kurumlar olabilir.

Şu ana kadar üç özel banka, kripto saklama işini pilot olarak uygulamaya ilgi gösterdi. Bu durum, Tayvan'ın finans sektörünün dijital dönüşüme olan açıklığını gösteriyor. Bankalar, Blockchain teknolojisini benimseyerek geleneksel finans ile kripto para dünyası arasında bir köprü oluşturmayı hedefliyor.

Tayvan'ın 2025 yılında başlatacağı Bitcoin saklama hizmetleri denemesi, kripto para dünyası ile geleneksel bankacılık arasındaki sınırların bulanıklaşmasına örnek teşkil ediyor. Bu girişim, Tayvan'ın finans sektöründeki inovasyon kapasitesini gösterirken kripto para regülasyonları konusunda da yeni bir perspektif ortaya koyuyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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