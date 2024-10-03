Tayvan kripto para denetimini sıkılaştırıyor

Kripto para dünyası, düzenlemelerle yeni bir evreye giriyor. Tayvan'ın son hamlesi, küresel trendlerle uyumlu olarak kripto sektörünü yasal bir çerçeveye oturtma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeler, sektörün güvenilirliğini artırırken yatırımcılar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Kripto Şirketleri İçin Tayvan'da Yeni Dönem

Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu (FSC), kripto para şirketlerine yönelik yeni kara para aklama ile mücadele (AML) düzenlemelerini duyurdu. Bu düzenlemeler, Temmuz ayında yasalarda yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak gündeme geldi.

Yeni kurallar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) AML uyum kaydını tamamlamasını zorunlu kılıyor. FSC'nin bildirisine göre bu düzenlemeler 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. VASP'lerin ilgili kaydı Eylül 2025'e kadar tamamlamaları bekleniyor.

Düzenlemelere uyum sağlamayan şirketler, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yerel medya kaynaklarına göre uyumsuzluk durumunda iki yıla kadar hapis cezası ve 5 milyon Yeni Tayvan doları (yaklaşık 155.900 ABD doları) para cezası öngörülüyor.

Yeni düzenlemeler, geleneksel AML yükümlülüklerine ek olarak, yönetim ekibi için nitelikler gerektiriyor. Ayrıca işlem güvenliği, tüketici varlık koruması ve bilgi güvenliği gibi kurumsal sorumlulukları da kapsıyor.

FSC aynı zamanda kripto varlıklar için özel bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu teklifi gelecek yıl Haziran ayında Tayvan'ın en yüksek idari organına sunmayı planlıyor. Yerel medya, FSC'nin bu yılın sonuna kadar taslak teklifi tamamlamayı planladığını bildirdi.

Bu gelişmeler, küresel kripto düzenlemeleriyle paralellik gösteriyor. Haziran ayında, yerel kripto sektörü hükümetin yönergeleri doğrultusunda öz denetim kuralları formüle etmek için bir endüstri derneği kurdu. Bu adım, sektörün kendi kendini düzenleme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tayvan'ın bu hamleleri, kripto para birimlerinin ve Blockchain teknolojisinin giderek artan önemini yansıtıyor. Düzenlemeler, bir yandan sektörü disipline ederken diğer yandan da inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor. Bu denge, kripto ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için kritik bir rol oynuyor.