Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tayvan kripto para denetimini sıkılaştırıyor

Tayvan kripto para denetimini sıkılaştırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu, sanal varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik yeni kara para aklama ile mücadele (AML) düzenlemelerini duyurdu. 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek kurallar, şirketlerin Eylül 2025'e kadar kayıt yaptırmasını zorunlu kılıyor. Uyumsuzluk durumunda iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kripto para dünyası, düzenlemelerle yeni bir evreye giriyor. Tayvan'ın son hamlesi, küresel trendlerle uyumlu olarak kripto sektörünü yasal bir çerçeveye oturtma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yeni düzenlemeler, sektörün güvenilirliğini artırırken yatırımcılar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Kripto Şirketleri İçin Tayvan'da Yeni Dönem

Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu (FSC), kripto para şirketlerine yönelik yeni kara para aklama ile mücadele (AML) düzenlemelerini duyurdu. Bu düzenlemeler, Temmuz ayında yasalarda yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak gündeme geldi.

Yeni kurallar, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) AML uyum kaydını tamamlamasını zorunlu kılıyor. FSC'nin bildirisine göre bu düzenlemeler 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. VASP'lerin ilgili kaydı Eylül 2025'e kadar tamamlamaları bekleniyor.

Düzenlemelere uyum sağlamayan şirketler, ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Yerel medya kaynaklarına göre uyumsuzluk durumunda iki yıla kadar hapis cezası ve 5 milyon Yeni Tayvan doları (yaklaşık 155.900 ABD doları) para cezası öngörülüyor.

Yeni düzenlemeler, geleneksel AML yükümlülüklerine ek olarak, yönetim ekibi için nitelikler gerektiriyor. Ayrıca işlem güvenliği, tüketici varlık koruması ve bilgi güvenliği gibi kurumsal sorumlulukları da kapsıyor.

FSC aynı zamanda kripto varlıklar için özel bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu teklifi gelecek yıl Haziran ayında Tayvan'ın en yüksek idari organına sunmayı planlıyor. Yerel medya, FSC'nin bu yılın sonuna kadar taslak teklifi tamamlamayı planladığını bildirdi.

Bu gelişmeler, küresel kripto düzenlemeleriyle paralellik gösteriyor. Haziran ayında, yerel kripto sektörü hükümetin yönergeleri doğrultusunda öz denetim kuralları formüle etmek için bir endüstri derneği kurdu. Bu adım, sektörün kendi kendini düzenleme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tayvan'ın bu hamleleri, kripto para birimlerinin ve Blockchain teknolojisinin giderek artan önemini yansıtıyor. Düzenlemeler, bir yandan sektörü disipline ederken diğer yandan da inovasyonu desteklemeyi amaçlıyor. Bu denge, kripto ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için kritik bir rol oynuyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Kripto Para Blockchain Tayvan Eylül

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu! Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Marlon Teixeira kimdir, kaç yaşında? Galatasaray-RFS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray-RFS maçı hangi kanalda, şifresiz mi? TRT 1 YAYIN AKIŞI 3 EKİM: RFS-Galatasaray maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar var? Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı?
title