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Tayland SEC cephesinden yenilikçi kripto hamlesi

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Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasalarında yenilikçi girişimleri teşvik etmek amacıyla bir sandbox ortamı kurduğunu duyurdu. Bu platform, dijital varlık hizmetlerinin gerçek dünya koşullarında test edilmesine olanak sağlayarak, sektördeki gelişmelere ivme kazandıracak. Yeni düzenleme, çeşitli kripto işletmelerinin deneyler yaparak piyasaya sürmelerine yardımcı olacak bir altyapı sunuyor.

Tayland, kripto para sektöründe devrim niteliğinde bir adım atarak düzenleyici sandbox uygulamasını hayata geçirdi. Bu yenilikçi platform, dijital varlık hizmetlerinin gerçek dünya koşullarında test edilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyarak sektörün önünü açmayı hedefliyor. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından duyurulan bu girişim, ülkenin kripto ekosistemine verdiği desteğin en somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Kripto Sektörüne Tayland'dan İnovatif Destek

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ülkedeki kripto para ekosistemini desteklemek amacıyla önemli bir girişime imza attı. Komisyon, sektördeki yenilikleri teşvik etmek ve dijital varlık hizmetlerinin gelişimini hızlandırmak için bir düzenleyici sandbox oluşturduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda alınan kararın ardından Mayıs ayında düzenlenen halka açık bir oturumla hayata geçirilen bu platform, kripto para alanında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlara hizmet verecek. Sandbox, altı farklı kategoride sektör temsilcilerine açık olacak. Bu kategoriler ise; dijital varlık borsaları, aracı kurumlar, bayiler, fon yöneticileri, danışmanlar ve saklama cüzdanı hizmet sağlayıcıları olarak açıklandı.

Bu yenilikçi girişim, katılımcıların Tayland düzenleyici kurumunun belirlediği kriterler çerçevesinde değerlendirilmesine olanak tanıyacak. Sermaye yeterliliği, operasyonel sistemler ve yönetim yapıları gibi çeşitli alanlarda incelenecek olan firmalar, gerçek dünya koşullarında projelerini test etme fırsatı bulacak.

Tayland'ın kripto para sektörüne yönelik destekleyici tutumu, bu yıl içerisinde atılan diğer adımlarla da kendini gösterdi. Tayland Maliye Bakanlığı'nın kripto para ticaretinde vergi muafiyetini uzatması ve SEC'in profesyonel yatırımcılara ABD merkezli spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına erişim sağlayan düzenlemeleri revize etmesi, ülkenin bu alandaki ilerici yaklaşımının göstergeleri olarak dikkat çekiyor.

Sektör temsilcileri, bu girişimin Tayland'ı bölgesel bir kripto merkezi haline getirme potansiyeline sahip olduğunu belirtirken düzenleyici sandbox'a başvuruların halen devam ettiği ve projenin büyük bir ilgiyle karşılandığı bildiriliyor. Bu adımın, ülkenin dijital ekonomi vizyonuna katkı sağlaması ve yenilikçi finansal çözümlerin önünü açması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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