Tayland merkezli kripto borsası Bitkub rotayı Hong Kong'a çevirdi

Tayland'ın işlem hacmi bakımından en büyük kripto para borsası olan Bitkub, şirket değerlemesini ve küresel görünürlüğünü artırmak amacıyla Hong Kong'da halka açılmayı planlıyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre şirket, en erken gelecek yıl gerçekleştirmeyi düşündüğü halka arz süreciyle 200 milyon dolarlık sermaye girişi sağlamayı hedefliyor.

Düşüş Etkili Oldu

Şirket yönetimi daha önce Tayland içinde halka açılmayı planlamış ancak yerel hisse senedi piyasasının gösterdiği zayıf performans nedeniyle bu düşünceyi rafa kaldırmıştı. Google Finance verilerine göre Tayland borsasındaki hisseleri takip eden SET Endeksi, yılbaşından bu yana yüzde 24,9 oranında değer kaybetti. Bu negatif tablo, şirketin rotayı daha likit pazarlara çevirmesine neden oldu.

Bitkub CEO'su Jirayut Srupsrisopa, Şubat 2024'te hissedarlara gönderdiği açıklamada şirketin küresel profilini güçlendirmek için Hong Kong seçeneğini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Srupsrisopa açıklamasında, "Yenilikçi çözümlerimizle Tayland sınırlarını aşıp yeni pazarlara açılmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Hong Kong ise küresel bir kripto merkezi olma hedefiyle düzenleyici adımlarını sıklaştırıyor. Bölge, ABD'deki başarının ardından kendi spot kripto borsa yatırım fonlarını (ETF) işleme açtı ve spot Solana ETF'leri konusunda ABD piyasalarından önce hareket etti. Finansal otoriteler ayrıca stablecoinler ve tokenize mevduatlar için lisanslama çerçeveleri oluşturarak yerel platformların küresel emir defterlerini paylaşmasına olanak tanıyan düzenlemeleri hayata geçirdi.