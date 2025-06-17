Tayland kripto vergisinde beş yıllık muafiyet başlattı

Tayland hükümeti, kripto para ekosisteminde öncü konuma geçmek için çığır açan bir karar aldı. Ekonomi Bakanı Yardımcısı Julapun Amornvivat, bu düzenlemenin Tayland'ın ekonomik potansiyelini artırmada kilit rol oynayacağını vurguladı.

Tayland Kripto Para Ticaretinde Beş Yıl Vergi Almayacak

Tayland'ın bu tarihi girişimi, 2018 Dijital Varlık İş Kararnamesi kapsamında faaliyet gösteren lisanslı kuruluşları kapsıyor. Borsalar, aracı kurumlar ve bayiler aracılığıyla gerçekleştirilen alım satımlar bu muafiyetten faydalanacak.

Düzenleme, şeffaf dijital varlık ticaretini teşvik etmek, teknolojik inovasyonu desteklemek ve istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla tasarlandı. Yetkililer, orta vadede 1 milyar bahtin (30 milyon dolar) üzerinde vergi geliri elde edileceğini öngörüyor.

Tayland'ın ana hedefi, ülkenin kripto pazarını geliştirmek, yabancı yatırımı çekmek ve yerel tüketimi artırmak olarak belirlendi. Ülke, dijital varlıkları yöneten açık yasalar ve vergi düzenlemeleri uygulayan dünyadaki ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Vergi dairesi ayrıca dijital işlemlerde şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak için OECD'nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesini uygulamaya hazırlanıyor. Bu girişim, uluslararası standartlarla uyumlu bir düzenleyici çerçeve oluşturma hedefini destekliyor.

Tayland daha önce Şubat 2024'te kripto sermaye kazançları üzerindeki yüzde 7'lik katma değer vergisinden feragat etmişti. Düzenleyici kurum, yakın zamanda Bybit, 1000X, CoinEx, OKX ve XT gibi platformların uygun yetkilendirme olmadan Tayland kullanıcılarına hizmet sunmasını engelleme kararları aldı.