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Tayland bankacılığında devrim: Stablecoin ile sınırlar aşılıyor

Tayland bankacılığında devrim: Stablecoin ile sınırlar aşılıyor
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Siam Commercial Bank (SCB), Tayland'da bir ilke imza atarak stablecoin tabanlı sınır ötesi ödeme hizmetini başlattı. Tayland Merkez Bankasının onayını alan proje, uluslararası ödemelerde verimliliği artırırken maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Bu hamle, geleneksel bankacılığın kripto dünyasıyla entegrasyonunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kripto para dünyası ile geleneksel finans sektörü arasındaki sınırlar giderek bulanıklaşıyor. Tayland'ın önde gelen bankalarından Siam Commercial Bank'ın (SCB) yeni stablecoin hizmeti, bu yakınlaşmanın en somut örneklerinden biri. Banka, uluslararası ödemelerde stablecoin kullanımını ticarileştirerek, finansal işlemlerde yeni bir çağın kapılarını aralıyor.

Tayland Bankacılık Sektörü Kripto Çağına Adım Atıyor

SCB, yaptığı açıklamada, stablecoin tabanlı sınır ötesi ödeme hizmetlerini duyurdu. Bu girişim, Tayland'ın geleneksel finans sektöründe stablecoinlerin ilk kullanım örneği olma özelliğini taşıyor.

Banka, altyapı ve saklama ihtiyaçlarını karşılamak için Lightnet ve Fireblocks ile iş birliği yaptı. Proje, Tayland Merkez Bankası'nın düzenleyici sandbox'ından başarıyla geçerek tam anlamıyla uygulamaya konuldu.

SCB, yeni hizmetin sermaye verimliliğini artırdığını belirtti. Bu artış, ortaklar arasındaki ön finansman ihtiyacını ortadan kaldırarak ve operasyonel maliyetleri düşürerek sağlanıyor. Ayrıca kullanıcılara yerel para birimlerinde işlem yapma fırsatı sunuluyor.

Lightnet CEO'su Tridbodi Arunanondchai, çözümün müşterilerin sınır ötesi para transferi deneyiminde önemli iyileştirmeler sağlayacağını vurguladı. İşlem süresi ve maliyetinin düşürülmesi, 7/24 erişilebilirlik gibi avantajlar, projenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Fireblocks kurucu ortağı ve CEO'su Michael Shaulov, stablecoinlerin ve tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarının geleneksel finansı (TradFi) kriptoya dahil ettiğini belirtti. SCB'nin projesi, stablecoinleri ana akım bankacılık hizmetlerine entegre etmek için yeni bir standart belirliyor.

Araştırma ve aracılık firması Bernstein analistlerine göre ABD doları gibi fiat para birimlerine sabitlenmiş stablecoinler "sistemik olarak önemli" hale geliyor. Verilere göre stablecoinlerin toplam dolaşımdaki arzı şu anda yaklaşık 180 milyar dolara ulaşarak, 2022 ayı piyasasında görülen tüm zamanların en yüksek seviyesine ilerliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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