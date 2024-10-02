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Taurus ve Chainlink güçlerini birleştiriyor

Taurus ve Chainlink güçlerini birleştiriyor
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İsviçre merkezli Taurus, Chainlink ile stratejik bir ortaklık kurarak tokenize varlıkların finansal kurumlarca benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor. Chainlink'in platformu, tokenize varlıkları gerçek dünya verileriyle zenginleştirirken farklı Blockchain ağları arası uyumluluğu da sağlayacak. Bu iş birliği, dijital varlık altyapısında yeni bir çağın kapılarını aralıyor ve kurumsal yatırımcılara benzersiz fırsatlar sunuyor.

Dijital varlık dünyası, iki önemli oyuncunun güçlerini birleştirmesiyle yeni bir döneme giriyor. Taurus'un kurumsal düzeydeki altyapısı ile Chainlink'in veri ve birlikte çalışabilirlik çözümleri, tokenize varlıkların geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor. Bu ortaklık, finansal kurumların dijital varlık dünyasına daha hızlı ve güvenli bir şekilde adım atmasını sağlayacak yenilikçi bir ekosistem vaat ediyor.

Chainlink ve Taurus Tokenizasyon Sürecini Hızlandırıyor

Taurus, dijital varlıkları ihraç etmek, saklamak ve alım satımını yapmak için kurumsal düzeyde dijital varlık altyapısı sağlıyor. Şirket, 2018 yılında kuruldu. O zamandan beri finansal kurumlar için güvenilir bir çözüm ortağı olarak hizmet veriyor.

Chainlink Labs ise zincir üstü veri ve zincirler arası birlikte çalışabilirliği destekliyor. Platform, bugüne kadar 15 trilyon doların üzerinde işlemi kolaylaştırdı. Bu rakam, Chainlink'in sektördeki önemini ve güvenilirliğini gösteriyor.

Yeni ortaklık kapsamında Taurus, Chainlink'in platformunu kullanarak tokenize varlıkları gerçek dünya verileriyle zenginleştirecek ve farklı Blockchain ağları arasında uyumluluğu sağlayacak. Bu entegrasyon, piyasa fiyatları, referans bilgileri ve kimlik doğrulama gibi kritik veri hizmetlerini içeriyor. Chainlink'in rezerv kanıtı özelliği, tokenize varlıkların şeffaflığını artırarak yatırımcı güvenini pekiştirecek.

Taurus, Chainlink'in Zincirler Arası Birlikte Çalışabilirlik Protokolü'nü (CCIP) de entegre edecek. Bu protokol, tokenize varlıkların herhangi bir halka açık veya özel Blockchain arasında transferine olanak tanıyor. CCIP'nin potansiyeli, daha önce USDC'nin farklı Blockchain ağları arasında köprülenmesini içeren bir kavram kanıtlamasında test edildi.

Taurus'un küresel stratejik ortaklıklar başkanı Juergen Hofbauer, bu iş birliğinin önemini vurguladı. Hofbauer "Chainlink'in sektör lideri altyapısından yararlanarak, kurumsal müşterilerimize tokenize varlıkları için eşsiz likidite ve veri bütünlüğü sunabiliyoruz." dedi. Bu ortaklığın Taurus'un piyasadaki en gelişmiş ve güvenli dijital varlık altyapısını sağlama misyonuyla mükemmel bir uyum içinde olduğunu sözlerine ekledi.

Chainlink ve Taurus ortaklığı, kripto ekosisteminin olgunlaşması ve geleneksel finans ile entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bu iş birliği, tokenize varlıkların potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarma ve kurumsal düzeyde benimsenmesini hızlandırma vaadinde bulunuyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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