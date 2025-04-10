SUSD dolar sabitini kaybederek beş yılın en düşük seviyesine geriledi

Kripto para piyasasında çalkantılı günler yaşanırken, bir süredir 1 dolar sabitlemesini korumak için mücadele veren sUSD adlı stablecoin beklenmedik biçimde 0,83 dolara kadar geriledi. Piyasa verileri, sUSD'nin beş yılın en düşük seviyesini görmesiyle birlikte yatırımcıların tedirgin olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, stablecoin'lerin dalgalanmasının piyasada "ölüm spirali" risklerini artırabileceğine işaret ederken, protokol ekibi yeni çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

SUSD'nin Dolar Sabiti Sarsıldı

Bir süredir istikrarsız bir seyir izleyen sUSD, yılın başından beri 1 dolar değerini korumakta zorlanıyordu. Ocak ayı başında 0,96 dolara düşen stablecoin, Şubat başında 0,99 dolara yükselmesine rağmen ay boyunca tekrar dalgalı bir grafik sergiledi. Mart ayındaki nispi istikrara rağmen, Nisan ortasında 0,83 dolara gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesini görmesi piyasada endişe yarattı.

Uzman görüşlerine göre sUSD; kullanıcıların sUSD basmak için SNX token'lerini kilitlemesine dayalı bir teminat sistemiyle çalışıyor. Bu nedenle varlığın istikrarı, ağırlıklı olarak teminat görevi gören SNX'in piyasa değerine bağlı. Analistler, teminat değerinin belirgin biçimde düşmesi hâlinde stablecoin'in sabitlemesini kaybetme riskinin arttığını vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir risk yönetimi uzmanı, 1 Nisan'da 0,91 dolara kadar düşen sUSD'nin "ölüm spirali" olarak bilinen riskle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Bu uzman, 2022 yılında büyük çöküş yaşayan başka bir sabit coin örneğini hatırlatarak, benzer risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Yine de aynı görüşteki uzmanlar, protokolün yaklaşık 30 milyon dolarlık bir kripto hazinesine sahip olduğunu, bu sayede "ölüm spirali" ihtimalinin düşük olduğunu ileri sürüyor.

Protokolün kurucuları ise son yedi yıldır "kaldıraç azaltma" senaryolarından çekindiklerini, ancak son dönemde daha rahat uyuduklarını ifade etti. Düşüşün asıl nedeninin sUSD alımındaki temel motivasyonun ortadan kalkması olduğunu belirten yetkililer, yeni mekanizmalar geliştirdiklerini ve bu geçiş sürecinde kısa vadeli bazı dalgalanmalar yaşanabileceğini dile getirdi. Saf kripto teminatıyla çalışan bir stablecoin olduğu için sabitlemenin zaman zaman kayabileceğini kabul eden proje ekibi, bu dalgalanmaları giderecek araçların devrede olduğunu, ancak bu araçların hâlen geçiş aşamasında bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, kripto piyasasındaki genel satış dalgası başka bir stablecoin'in daha sabitlemesini kaybetmesine yol açtı. Bu varlığın 0,94 dolara düşmesi, piyasada benzer bir tedirginlik yaratırken, proje geliştiricileri söz konusu düşüşün geçici olduğunu ve tamamen açık bir itfa sistemi üzerinde çalıştıklarını belirtti.