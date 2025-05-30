Sui, Cetus saldırısı mağdurlarına 162 milyon dolar iade edecek

Sui doğrulayıcıları, merkeziyetsiz borsa Cetus'ta yaşanan bir güvenlik açığı saldırısıyla bağlantılı 162 milyon dolarlık dondurulmuş varlığın iadesine yönelik yönetişim teklifini onayladı. Bu karar, etkilenen kullanıcılar için tam bir geri ödeme yolunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Milyonlarca Dolar Kurtarıldı

Sui Blockchain ağı üzerinde hizmet veren merkeziyetsiz borsa Cetus, 22 Mayıs tarihinde 220 milyon doların üzerinde dijital varlığın çalındığı bir saldırıya uğramıştı. Ancak Sui doğrulayıcıları, olayın hemen ardından fonların 162 milyon dolarlık kısmını dondurmayı başarmıştı.

Ağın resmi yönetişim sayfasına göre 29 Mayıs'ta sonuçlanan yönetişim oylamasında, Sui doğrulayıcıları kurtarma teklifini yüzde 90,9 lehte, yüzde 1,5 çekimser ve yüzde 7,2 katılımsız oyla kabul etti.

Sui, 29 Mayıs tarihli bir X gönderisinde, "Bu sonuçla birlikte, etkilenen fonlar çoklu imzalı bir cüzdana taşınacak ve Cetus liderliğindeki plana göre kullanıcılara iade edilene kadar emanet altında tutulacak." ifadelerini kullandı.

Bu karar, kripto para topluluğu içinde doğrulayıcıların zincir üstü fonları dondurma rolü üzerine süregelen tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı merkeziyetsizlik savunucuları, doğrulayıcıların fonları dondurma yetkisini eleştirirken, diğer sektör gözlemcileri ise bu hızlı müdahaleyi, kripto endüstrisinde artan saldırılara karşı atılmış ileri bir adım olarak övdü.

Topluluk oylaması, Cetus'un hazinesinin kullanılmasını ve Sui Vakfından alınacak bir acil durum kredisini de içeren daha geniş bir kurtarma planının parçası olarak biliniyor.

Cetus, oylamanın sonuçlanmasının ardından topluluğun hızlı desteği için şükranlarını sunarak iyileştirme yol haritasını paylaştı.

İlk olarak, Sui doğrulayıcıları dondurulan fonların Cetus'un çoklu imzalı cüzdanına transfer edilmesi için gereken yükseltmeyi uygulayacak. Ardından Cetus, acil durum kurtarma havuzu ve tam veri restorasyonu için kendi yükseltmesini başlatabilecek.

Protokol, 29 Mayıs tarihli bir X gönderisinde, "Cetus, yaklaşık bir hafta içinde tam iyileşmesini ve yeniden başlamasını tamamlamayı hedefliyor." diye yazdı ve "Özel bir tazminat sözleşmesi geliştirilmekte olup, kullanıma sunulmadan önce denetçi incelemesinden geçecektir." sözleriyle açıklamasına devam etti.

Açıklamada ayrıca, protokolün tamamen yeniden başlatılmasının ardından, etkilenen havuzlardaki tüm likidite sağlayıcılarının kurtarılan likiditelerine yeniden erişim kazanacağı, kalan kayıpların ise "tazminat sözleşmesi aracılığıyla talep edilebilir" olacağı belirtildi.