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Sui Blockchain ağı uzun süreli kesintinin ardından yeniden aktif hale geldi

Sui Blockchain ağı uzun süreli kesintinin ardından yeniden aktif hale geldi
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Gün içinde yaşanan ve SUI işlemlerini askıya aldıran iki saatlik kesinti, Sui Network'ün hızlı ve etkili müdahalesiyle sona erdi. Programlama hatasının neden olduğu aksaklık, Sui'nin güçlü topluluğu sayesinde kısa sürede çözüldü, SUI tokenları ise değer kaybını hızla geri kazandı.

Sui Network, programlama hatası nedeniyle yaşadığı iki saatlik kesintiyi hızla çözerek yeniden hizmete girdi. Güvenlik analizlerine göre bir DOS hatası sorumluyken, Sui Vakfı ve topluluğunun etkili müdahalesi Sui Blockchain ağı kurtardı. Bu süreç, SUI tokenlarının kısa sürede toparlanmasını sağladı.

Sui Network Zorlu Sınavı Başarıyla Atlattı

Blockchain teknolojisinde önemli bir yere sahip olan Sui Network, gün içinde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle yaklaşık iki saat süreyle hizmet veremedi. Akıllı sözleşmelerin hızlı dağıtımı konusunda öne çıkan Katman-1 Blockchain ağı, işlem zamanlaması mantığında ortaya çıkan bir programlama hatası sonucu tam anlamıyla durma noktasına geldi.

Yaşanan kesinti süresince ağ üzerinde hiçbir blok üretimi gerçekleştirilemezken, başta Güney Kore merkezli Upbit olmak üzere çok sayıda kripto para borsası, güvenlik önlemi olarak SUI token işlemlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Sorunun kaynağına ilişkin Web3 güvenlik şirketi ExVul tarafından yapılan detaylı incelemede, kesintinin bir DOS (Denial of Service - Hizmet Reddi) hatasından kaynaklandığı belirlendi. Teknik detaylara göre düğüm sisteminde yaşanan tamsayı taşması sorunu, ağın işleyişini sekteye uğrattı. GitHub platformunda paylaşılan hata kaydı doğrultusunda, soruna yönelik düzeltme önerisi hızla geliştirildi.

Sui Vakfı'ndan yapılan açıklamada, doğrulayıcı ağının çökmesine neden olan programlama hatalarının tespit edilip düzeltilmesiyle sistemin normal işleyişine döndüğü belirtildi. Vakıf yetkilileri, "Sui doğrulayıcılarından oluşan olağanüstü topluluğumuzun özverili çalışmaları sayesinde sorun başarıyla çözüme kavuştu." açıklamasında bulundu.

Yaşanan teknik aksaklık, kripto para piyasasında kısa süreli bir dalgalanmaya neden oldu. SUI token değeri ilk etapta yüzde 7 oranında değer kaybı yaşasa da sistemin yeniden aktif hale gelmesiyle hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Piyasa verilerine göre yaşanan kesintinin ardından SUI, günlük kayıplarını telafi ederek yaklaşık 3,60 dolar seviyesinden işlem görmeye başladı.

Dikkat çekici bir şekilde, Sui son bir aylık periyotta gösterdiği yaklaşık yüzde 75'lik değer artışıyla, piyasa değeri açısından dördüncü sırada yer alan Solana'nın en güçlü rakiplerinden biri olma konumunu sürdürüyor. Bu performans, yaşanan teknik aksaklığa rağmen yatırımcıların projeye olan güveninin devam ettiğini gösteriyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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