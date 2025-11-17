Haberler

Şubat'tan beri görülmedi: Kripto fonlarında büyük kayıp

Küresel kripto yatırım ürünlerinden Şubat ayından bu yana en yüksek haftalık çıkış olan 2 milyar dolar gerçekleşti. CoinShares verilerine göre para politikası belirsizliği ve büyük yatırımcıların satışları piyasa üzerinde baskı oluşturdu. ABD yüzde 97 oranıyla çıkışlara öncülük etti.

Küresel kripto yatırım ürünleri, varlık yönetim şirketi CoinShares'in verilerine göre geçen hafta 2 milyar dolarlık çıkışla şubat ayından bu yana en sert haftalık fon kaybını yaşadı. Çıkışların temel nedeni olarak ABD'de faiz indirimine dair beklentilerin yeniden bozulması ve büyük kripto yatırımcılarının satış baskısı göstermesi gösterildi.

ABD Çıkışlara Liderlik Etti

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, yatırımcı akımlarının, ABD para politikasına ilişkin belirsizliğin artması ve "kripto yerellerinden gelen yoğun satışların yarattığı arz baskısının" birleşimiyle zayıfladığını belirtti. Butterfill, bu dinamiklerin bu ayın başından bu yana süren satış eğilimini güçlendirdiğini vurguladı.

Verilere göre son üç haftada kripto ETP'lerden (borsada işlem gören ürünler) toplam 3,2 milyar dolar çıktı. Dijital varlık fiyatlarındaki genel geri çekilme ile birlikte yönetilen toplam varlık büyüklüğü de ekim ayı başındaki 264 milyar dolarlık zirveden 191 milyar dolara geriledi.

Bölgesel dağılıma bakıldığında, fon çıkışlarının büyük kısmını ABD piyasaları oluşturdu. Ülkedeki kripto yatırım ürünlerinden bir haftada 1,97 milyar dolar çıkarken, bu rakam küresel çıkışların yaklaşık yüzde 97'sine denk geldi.

ABD'yi 39,9 milyon dolarlık çıkışla İsviçre, 12,3 milyon dolarlık çıkışla Hong Kong izledi. Almanya ise ayrışarak aynı dönemde dijital varlık ETP'lerine 13,2 milyon dolar yeni giriş kaydetti. Butterfill, Alman yatırımcıların düşüş dönemlerinde daha "fırsatçı" davranma eğiliminin geçmişte de gözlendiğini, bu haftaki verilerin de aynı tabloyu teyit ettiğini ifade etti.

ABD hükümetinin kapanmasının sona ermesine rağmen kripto piyasalarındaki baskı azalmadı. Lider kripto para birimi Bitcoin, mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 95 bin doların yakınına geriledi. Bu düşüş, yeni likidite beklentilerine karşın hem makro cephedeki hem de kriptoya özgü likidite sıkışıklığının yatırımcı iştahını sınırlamaya devam ettiğine işaret etti.

Varlık bazında bakıldığında, Bitcoin odaklı ETP'ler haftalık 1,38 milyar dolarlık çıkışla en büyük çözülmeyi yaşadı. Son üç haftadaki toplam çıkış, Bitcoin ETP'lerinin yönetilen varlıklarının yaklaşık yüzde 2'sine denk geliyor.

Ethereum yatırım ürünleri de 689 milyon dolarlık çıkışla öne çıktı. Bu rakam, Ethereum ETP'lerinde yönetilen varlıkların yaklaşık yüzde 4'üne karşılık gelerek oransal olarak Bitcoin'den daha güçlü bir çözülmeye işaret etti.

Altcoin ürünlerinde ise daha sınırlı hareketler görüldü. Solana ETP'lerinden 8,3 milyon dolar, XRP ürünlerinden ise 15,5 milyon dolar çıktı.

Tüm tabloya karşın pozisyonlanma tamamen tek yönlü olmadı. Butterfill, yatırımcıların son üç haftada çoklu varlık (multi-asset) ETP'lerine 69 milyon dolar yönlendirdiğini, bunun da volatil dönemlerde sepet bazlı, çeşitlendirilmiş ürünlere yönelimi gösterdiğini aktardı.

Öte yandan kısa Bitcoin ürünleri aynı dönemde net giriş kaydetti. Yatırımcıların bu araçları, potansiyel ilave düşüşlere karşı hedge (korunma) amaçlı kullandığı, bunun da piyasadaki temkinli havayı pekiştirdiği değerlendirildi.

Fon akımlarındaki bu eğilimin, önümüzdeki dönemde hem ABD faiz görünümüne hem de büyük kripto yatırımcılarının satış davranışlarına bağlı olarak şekillenmeye devam etmesi bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
