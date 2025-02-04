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Şubat 2025'te XRP fiyatı ne olacak?

Şubat 2025'te XRP fiyatı ne olacak?
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XRP fiyatı, ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dar bir fiyat aralığında seyrediyor. Zincir üstü veriler, kâr satışlarının ve balina hareketlerinin artmasıyla birlikte fiyatın düşüşe geçebileceğine işaret ediyor. Ancak alıcıların tekrar devreye girmesi halinde, XRP yeni bir rekor kırabilir. Peki, Şubat 2025'te XRP fiyatı ne olacak?

XRP, 16 Ocak'ta 3.41 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Ancak o tarihten bu yana dar bir fiyat aralığında seyrediyor. 3.27 dolar seviyesinde dirençle karşılaşırken, 2.94 dolar seviyesinde destek buluyor.

Bu yatay hareket, alıcılar ve satıcılar arasında bir denge olduğunu gösterse de zincir üstü veriler, önümüzdeki haftalarda aşağı yönlü bir kırılma yaşanabileceğine işaret ediyor.

XRP fiyat tahmini Şubat 2025

XRP, Kasım 2024'te Bitcoin rallisi ve Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının etkisiyle yüzde 500'lük bir yükseliş yaşadı. Ancak bu sert çıkışın ardından fiyat 2.6 ila 2.0 dolar aralığında düzeltme gördü ve sonrasında tekrar toparlandı.

16 Ocak'ta 3 dolar seviyesini aşarak 3.41 dolara kadar yükselen XRP, o günden beri dar bir fiyat aralığında işlem görüyor. Alıcılar ve satıcılar arasında net bir üstünlük kurulamamış olsa da zincir üstü veriler, ayıların baskıyı artırdığını ve fiyatın düşebileceğini gösteriyor.

Örneğin, XRP'nin piyasa değeri ile gerçekleşen değeri arasındaki oranı ölçen MVRV (Market Value to Realized Value) oranları, token'ın aşırı değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Santiment verilerine göre, şu an itibarıyla XRP'nin yedi günlük MVRV oranı yüzde 1.50, 30 günlük oranı ise yüzde 14.17 seviyesinde.

MVRV oranı negatif olduğunda, varlığın piyasa değeri gerçekleşen değerinin altında kalır ve bu da varlığın düşük değerli olduğunu gösterir. Ancak XRP'de olduğu gibi oran pozitif olduğunda, piyasa değeri gerçekleşen değerin üzerinde yer alır ve bu da token'ın aşırı değerlenmiş olabileceğine işaret eder. Mevcut 3.10 dolarlık fiyat, birçok yatırımcı için maliyetin üzerinde olduğu için kâr almak isteyen yatırımcılar satış yapabilir ve bu da fiyat üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna ek olarak, büyük yatırımcıların (balinaların) satışları da bu düşüş eğilimine katkıda bulunabilir. Santiment verilerine göre, 10 milyon ila 100 milyon XRP tutan adresler, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldığından bu yana varlıklarının yüzde 1'ini sattı. Son bir ayda, bu büyük yatırımcı grubu 180 milyon doların üzerinde değere sahip 60 milyon XRP sattı.

Balinalar büyük satışlar yaptığında, piyasada alıcılar yeterli talep oluşturamazsa fiyat düşüşü hızlanabilir. Eğer bu satış baskısı devam ederse, XRP'nin önümüzdeki haftalarda değer kaybetmesi olası.

Yükseliş devam edecek mi?

Eğer kâr satışları hızlanırsa ve XRP, mevcut yatay kanalın altına sarkarsa fiyatı 3 doların altına düşebilir ve 2.13 dolara doğru gerileyebilir.

Ancak, satış baskısı azalır ve yatırımcılar tekrar alıma geçerse, XRP fiyatı 3.27 dolar seviyesindeki direnci aşarak yeniden 3.41 dolara ulaşabilir. Yeterli talep gelmesi halinde ise XRP, bu seviyeyi de aşarak yeni bir rekor kırabilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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