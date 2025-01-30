Şubat 2025'te Ethereum (ETH) fiyatı ne olur?

Ethereum'un borsalardaki net pozisyon değişimi, yaklaşık 390 milyon dolar değerinde 122 bin ETH'nin borsalara aktarıldığını gösteriyor. Bu artış, yatırımcıların Ethereum'un salı günü üç bin doların üzerine çıkmasını fırsat bilerek kâr realizasyonu yaptığını ortaya koyuyor. Bu durum, piyasadaki temkinli havayı yansıtıyor.

Ancak satışlara rağmen Ethereum fiyatında sert bir düşüş yaşanmadı. Bu da yatırımcıların uzun süreli bir düşüş trendi beklemediğini, sadece kısa vadeli kazançlarını garantiye almak için hareket ettiklerini gösteriyor. Piyasa hâlâ bir konsolidasyon sürecinde ve ETH yatırımcıları yeniden alım dalgası için işaret bekliyor.

ETH fiyat tahmini

Ethereum'un genel piyasa momentumu ise toparlanma için uygun bir zemin oluşturuyor. MVRV Skoru şu anda 1.0'ın altında bulunuyor ve bu, Ethereum'un geçmiş piyasa döngülerine kıyasla hâlâ düşük değerli olduğunu gösteriyor. Göstergenin dip seviyeye ulaştığını belirten yeşil bölgeye yakın olmaması, piyasanın tamamen dibe vurmadığını gösterirken, kırmızı bölgeden de uzak olması piyasanın zirveye ulaşmadığını ifade ediyor.

Bu konumlanma, Ethereum'un istikrarlı bir toparlanma için yeterli alanı olduğunu ve ani bir trend dönüşü riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Makroekonomik koşullar destekleyici olduğu sürece ETH, önümüzdeki haftalarda önemli direnç seviyelerini test etmeye devam edebilir.

Kritik Seviyeler

Ethereum, ocak ayı boyunca düşen bir kama formasyonu içinde hareket etti. Bu formasyondan yukarı yönlü bir kırılma yaşanması durumunda ETH, kritik üç bin 303 dolar direnç seviyesini aşabilir. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış, yükseliş trendinin başladığını teyit edecek ve ETH'yi daha güçlü bir toparlanma sürecine sokacaktır.

Bir sonraki hedef üç bin 530 dolar olarak öne çıkıyor. Ancak Ethereum'un bu seviyeye ulaşması için piyasa genelinde olumlu bir hava ve artan alım baskısı gerekiyor. Yatırımcı güveni ve makroekonomik gelişmeler, ETH'nin fiyat hareketini belirlemede kritik rol oynayacak.

Öte yandan, satış baskısı devam ederse Ethereum'un üç bin 303 doları aşması zorlaşabilir. Bu durumda fiyat, üç bin 303 dolar ile üç bin 131 dolar arasında yatay hareket etmeye devam edebilir. Eğer ETH üç bin 131 doların altına sarkarsa, üç bin 28 dolar seviyesini yeniden test edebilir ve bu durum yükseliş senaryosunu geçersiz kılarak toparlanmayı geciktirebilir.

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