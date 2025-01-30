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Şubat 2025'te Bitcoin (BTC) fiyatı ne olacak?

Şubat 2025'te Bitcoin (BTC) fiyatı ne olacak?
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Bitcoin'in fiyat hareketi son zamanlarda bir konsolidasyon sürecinde kalmış durumda, bu da ilk bakışta düşüş sinyali veriyormuş gibi görünebilir. Ancak, bu durum aslında yükseliş potansiyelini işaret ediyor. Yatırımcılar ise Şubat 2025'te Bitcoin (BTC) fiyatı ne olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bitcoin'in piyasa trendlerini takip etmek için önemli bir gösterge olan Değer Günleri Tahrip Edilen Çarpanı (VDDM) kullanılmaktadır. VDDM, kısa vadeli harcamaları yıllık ortalamalarla karşılaştırır ve yüksek değerler (1,4'ün üzerinde) piyasada ısınma olduğunu gösterir. Aşırı değerler (2,9'un üzerinde) ise geçmişte döngü zirvelerini işaret etmiş ve potansiyel düzeltmeleri ortaya koymuştur.

Şu anda VDDM değeri 1,22'de bulunuyor ve bu, önceki döngülerden farklı bir piyasa yapısına işaret ediyor.

Dayanıklılık önemli

Geçmişteki boğa piyasalarının aksine, Bitcoin'in harcanan coin hacmi yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine (ATH) ulaşmasına rağmen nispeten kontrol altında kalıyor. Bu, daha sürdürülebilir bir yükselişi işaret ediyor ve ani satış baskısı riskini azaltıyor. VDDM'deki aşırı sıçramalar olmadığı için Bitcoin, daha fazla büyüme için alana sahip görünüyor ve bu da yakın gelecekte devam eden bir yükseliş eğilimini destekliyor.

Bitcoin Yatırımcılarının Kar ve Zarar Hacmi ise piyasa momentumunu gösteren başka bir önemli veri. Bu iki metrik arasındaki oran hala oldukça yüksek seviyelerde ve bu da çoğu uzun vadeli yatırımcının karda olduğunu gösteriyor. Bu desen, genellikle boğa piyasalarında görülür; burada arz minimum seviyelerde tutulur ve kayıplar düşük kalır, bu da devam eden bir birikim eğilimini pekiştiriyor.

Şubat 2025'te Bitcoin (BTC) fiyatı ne olacak?

Uzun vadeli yatırımcılar BTC'lerini tutmaya devam ettikçe, satış baskısı düşük kalıyor. Bu davranış, Bitcoin'in boğa eğiliminde kalabilmesini sağlıyor ve büyük bir geri çekilme olmadan yükselişini sürdürmesini mümkün kılıyor. Kayıplarda sınırlı LTH arzı ile, kripto para sürdürülebilir kazançlar için konumlanmış durumda, bu da daha uzun süreli bir yükseliş hareketi olasılığını artırıyor.

Şubat 2025'te Bitcoin (BTC) fiyatı ne olacak?

Şubat 2025 BTC fiyat tahmini: Yeni zirve yolda

Bitcoin fiyatı şu anda Parabolik Eğri (Parabolic Curve) desenini oluşturuyor, bu yapı tarihi olarak büyük rallilerden önce görülen bir oluşum. Geçen yıl boyunca, BTC üç temel oluşturdu ve bu, bu yapının ana özelliklerinden biri. Bu formasyonun bir sonraki aşaması, yaklaşan bir patlamayı işaret ediyor ve bu da kripto parayı önemli ölçüde yukarı taşıyabilir.

Doğrulama için, Bitcoin'in 110.000 doları geçmesi gerekiyor, bu da yeni bir ATH oluşturacaktır. Parabolik Eğri deseni, geçmişteki temel kırılmalarıyla benzer bir rallyyi işaret ediyor ve teorik olarak BTC'yi 185.661 dolara taşıyabilir. Ancak daha pratik ve gerçekçi bir hedef, BTC'nin kısa vadede 120.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Şubat 2025'te Bitcoin (BTC) fiyatı ne olacak?

Şu anda, Bitcoin'in kritik destek seviyesi 92.324 dolar seviyesinde bulunuyor, bu fiyat, Kasım 2024'ün ortalarından bu yana birkaç kez test edildi. Bu desteğin kaybedilmesi olası değil, ancak satış baskısı artarsa, BTC bu eşiği kırabilir ve 85.000 dolara kadar düşerek yükseliş beklentisini geçersiz kılabilir ve daha fazla kazancı erteleyebilir.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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