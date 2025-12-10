Haberler

Stripe ve Paradigm destekli Tempo test ağını kullanıma sundu

Güncelleme:
Ödeme odaklı Blockchain protokolü Tempo, halka açık test ağını başlattı. Stripe ve Paradigm tarafından geliştirilen ve 5 milyar dolar değerlemeye ulaşan proje, düşük işlem ücretleri ve anlık mutabakat çözümleri sunuyor.

Stripe ve Paradigm kuluçkasından çıkan ödeme odaklı Blockchain projesi Tempo, salı günü halka açık test ağını (public testnet) başlattı. Sequoia Capital gibi dev risk sermayesi şirketlerinden aldığı yatırımlarla yaklaşık 5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan protokol, genel amaçlı Blockchain ağlarının finansal uygulamalarda yaşadığı verimlilik sorunlarını çözmeyi hedefliyor.

Tempo, anlık ve kesin mutabakat sağlama, öngörülebilir düşük işlem ücretleri ve stablecoin odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Şirket yetkilileri, test ağının zincir üstü ödemeleri mümkün kılan temel özellikleri bir araya getirdiğini belirtti. Tahmin platformu Kalshi, Mastercard ve UBS gibi finans devleri, Tempo'nun "tasarım ortakları" arasında yer alıyor.

Ekim ayında Thrive Capital ve Greenoaks liderliğindeki Seri A turunda 500 milyon dolar yatırım alan şirket, Ethereum uyumlu yüksek kapasiteli bir birinci katman (Layer 1) olarak tasarlandı. Protokolün iş birliği yaptığı diğer kurumlar arasında OpenAI, Shopify, Visa, Anthropic ve Deutsche Bank bulunuyor. Geçen ay "şimdi al, sonra öde" şirketi Klarna, Tempo üzerinde ihraç edilen ve Amerikan doları ile desteklenen KlarnaUSD'yi tanıttı. KlarnaUSD'nin 2026 yılında Tempo ana ağında (mainnet) işleme açılması planlanıyor. Paradigm kurucu ortağı Matt Huang, eylül ayında yaptığı açıklamada Tempo'nun Stripe'ın küresel ödeme deneyimi ile Paradigm'in kripto uzmanlığının birleşimi olduğunu vurguladı.


