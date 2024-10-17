Stripe dev stablecoin şirketini satın almak için görüşmelere başladı

Ödeme devi Stripe, stablecoin alanında hizmet veren dev fintech şirketi Bridge ile satın alma görüşmelerinde bulunuyor. Tether ve Circle gibi büyük stablecoin birimlerini işleyebilen Bridge, satın alımın gerçekleşmesiyle birlikte Stripe'ın büyüme stratejisine önemli bir katkı sağlayabilir. Satın alma anlaşmasının henüz kesinleşmemesi, finans sektöründe dikkatleri bu görüşmelere çevirdi.

Finans Dünyasında Büyük Birleşme: Stripe ve Bridge Görüşmeleri Devam Ediyor

Finans teknolojileri alanında faaliyet gösteren ünlü şirket Stripe, stablecoinler konusunda uzmanlaşmış Bridge isimli girişimi bünyesine katmak için masaya oturdu. Texas eyaletinin San Antonio şehrinde konumlanan Bridge, Tether ve Circle benzeri popüler stablecoinleri işleme yeteneğiyle sektörde adından söz ettiriyor. Bu girişim, Stripe'ın dijital para birimlerinin istikrarlı segmentinde büyüme planlarını destekler nitelikte görülüyor.

Stripe cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Bridge'in Genel Müdürü Zach Abrams da kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. İki şirket arasındaki müzakerelerin halen devam ettiği ve tarafların anlaşmadan çekilme olasılığının bulunduğu konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar tarafından konuşuluyor.

Bridge, şimdiye kadar aralarında Sequoia, Ribbit Capital ve Haun Ventures'ın da yer aldığı önde gelen yatırımcılardan toplam 58 milyon dolar sermaye toplamayı başardı. Bridge girişiminin en son aldığı yatırım, Sequoia önderliğinde gerçekleşen 40 milyon dolarlık finansman turu oldu.

Yakın zamanda Stripe, ABD'deki iş ortaklarına yönelik USDC biçiminde kripto para ödemelerini tekrar aktif hale getirdiğini açıklamıştı. Bu hamle, şirketin altı yıllık bir aranın ardından kripto para ekosistemine geri dönüşünü simgeliyor. Diğer yandan, Visa gibi finans devleri de stablecoinler dahil olmak üzere kendi fiat destekli dijital varlıklarını piyasaya sürme niyetlerini duyurdu.

Bridge'in kurucularından Abrams, daha önce Square'in satın aldığı Evenly adlı girişimin akabinde, teknoloji direktörü Sean Yu ile bu yeni şirketi hayata geçirdi.

Fintech dünyasının halka açılmaya en yakın adaylarından biri olarak gösterilen Stripe'ın kurucuları, bu konuda acele etmediklerini defalarca vurguladı. 2023'ün ilk aylarında şirket ve bazı yatırımcıları, çalışanlardan 1 milyar dolarlık hisse alımı gerçekleştirerek Stripe'ın piyasa değerini 65 milyar dolara yükseltti. Bu rakam, 2021'de erişilen 100 milyar dolarlık zirve değerinin gerisinde kalsa da Stripe'ın sektördeki etkin konumunu sürdürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.