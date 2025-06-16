Strategy piyasa düşüşünü fırsata çevirerek Bitcoin alımı gerçekleştirdi
Kripto dünyasının en büyük kurumsal yatırımcısı Strategy, İsrail-İran çatışmasının Bitcoin fiyatını baskıladığı hafta boyunca 10.100 Bitcoin satın aldı. Michael Saylor'ın şirketi, 1 milyar dolarlık yatırımla toplam rezervlerini 592.100 BTC'ye çıkardı. BTC başına ortalama 104.080 dolar ödenen alımlar, şirketin volatilite dönemlerindeki stratejik yaklaşımını ortaya koydu.
Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimler Strategy için yeni fırsatlar oluşturdu. Şirket, Bitcoin fiyatının 110.000 dolardan 103.639 dolara düştüğü kritik dönemde büyük bir alım hamlesi gerçekleştirdi. Nasdaq'da işlem görmeye başlayan STRD hissesiyle ek finansman sağlayan Strategy, uzun vadeli Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürüyor.
Jeopolitik Kriz Ortamında 1 Milyar Dolarlık Bitcoin Alım Hamlesi
Strategy'nin son satın alımı, şirketin haziran ayındaki ikinci büyük Bitcoin hamlesi olarak kayıtlara geçti. Michael Saylor liderliğindeki kuruluş, toplam Bitcoin varlıklarını yaklaşık 41,8 milyar dolara çıkardı.
İsrail'in İran nükleer tesislerine yönelik saldırı haberlerinin ardından kripto piyasalarında yaşanan volatilite, Strategy için uygun bir giriş noktası oluşturdu. Şirket, BTC başına ortalama 104.080 dolar fiyattan alım gerçekleştirdi.
Strategy'nin üçüncü Bitcoin destekli imtiyazlı hissesi STRD, 11 Haziran'da Nasdaq'da işlem görmeye başladı. Bu yeni finansman aracıyla şirket, 250 milyon dolar ek sermaye toplama hedefini duyurdu.
STRD finansmanının kapsamında Strategy, hisse başına 100 dolardan yüzde 10 A Serisi Kalıcı Stride İmtiyazlı Hissesinden 2,5 milyon hisse ihraç edecek. Bu hamle, şirketin gelecekteki Bitcoin alımları için kaynak yaratmayı amaçlıyor.
Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy, volatilite dönemlerinde tersi bir yaklaşım benimsiyor. Şirket, piyasa belirsizliklerini uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.