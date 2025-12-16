Strategy'nin toplam Bitcoin varlıkları 671.268 BTC'ye ulaştı

Bitcoin odaklı hazine yönetimi şirketi Strategy, kripto para piyasasındaki agresif alım politikasını sürdürerek kasasına devasa bir ekleme daha yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan son bildirime göre şirket, 8 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında ortalama 92.098 dolar fiyattan toplam 10.645 Bitcoin satın aldı. Bu son hamle için şirketin kasasından yaklaşık 980,3 milyon dolar çıktı.

Endeks Tartışmalarının Gölgesinde Büyüme

Şirketin kurucu ortağı Michael Saylor tarafından paylaşılan verilere göre bu son alımla birlikte Strategy'nin elinde tuttuğu toplam Bitcoin miktarı 671.268 adede ulaştı. Toplam maliyeti 50,3 milyar dolar olan bu varlıkların güncel piyasa değeri ise 60 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu rakamlar, şirketin mevcut fiyatlarla yaklaşık 9,7 milyar dolarlık henüz realize edilmemiş bir kâr elde ettiğini gösteriyor. Daha çarpıcı bir veri ise şirketin şu anda toplam 21 milyonluk Bitcoin arzının yüzde 3'ünden fazlasını kontrol ediyor olması.

Strategy, bu devasa alımları finanse etmek için hisse senedi piyasalarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Şirket, son alımların kaynağını MSTR kodlu A sınıfı adi hisse senetleri ile STRK, STRD ve STRF kodlu imtiyazlı hisse senetlerinin satışından elde edilen gelirlerle sağladı. Yapılan açıklamaya göre sadece geçtiğimiz hafta yaklaşık 888,2 milyon dolar değerinde MSTR hissesi satıldı. Şirketin sermaye artırımı yoluyla Bitcoin toplama hedefi doğrultusunda, 2027 yılına kadar toplam 84 milyar dolarlık bir kaynak yaratma planı bulunuyor.

Öte yandan şirket, küresel endeks sağlayıcısı MSCI ile dijital varlıkların sınıflandırılması konusunda bir anlaşmazlık yaşıyor. MSCI, toplam varlıklarının yüzde 50'sinden fazlası dijital varlık olan şirketleri küresel hisse senedi endekslerinden çıkarma önerisinde bulunmuştu. Strategy ise bu hamlenin piyasada istikrarsızlık yaratacağını ve ABD'nin dijital varlık inovasyonunu teşvik etme politikasıyla çeliştiğini savunarak itiraz etti. Hisse performansı tarafında ise şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşarken, Bitcoin'e endeksli iş modeli yatırımcılar ve endeks sağlayıcıları tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.