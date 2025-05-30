Strategy lideri Saylor Bitcoin'i tüm yatırım araçlarından üstün ilan etti

Strategy lideri Saylor Bitcoin'i tüm yatırım araçlarından üstün ilan etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurumsal Bitcoin devi Strategy CEO'su Michael Saylor, Las Vegas'taki Bitcoin 2025 konferansında BTC'yi "mükemmelleştirilmiş sermaye" olarak tanımladı. Saylor, yatırımcılara fiat para, tahvil ve emlak satarak Bitcoin almalarını tavsiye etti. Konuşmasında öz sermaye stratejisinin önemini vurgulayan Saylor, Bitcoin'in tüm yatırım araçlarını geride bırakacağını savundu.

Kripto para dünyasının en etkili isimlerinden Michael Saylor, Bitcoin 2025 etkinliğinde yaptığı "zenginliğe giden 21 yol" başlıklı sunumda Bitcoin'in geleceğine dair net bir vizyon ortaya koydu. Strategy'nin kurucu ortağı, Bitcoin'i programlanabilir ve bozulamaz niteliklerinden dolayı diğer tüm yatırım araçlarından güçlü gördüğünü belirtti.

Saylor: Bitcoin Her Şeyi Geride Bırakacak

Michael Saylor'ın konuşmasının en çarpıcı bölümü, yatırımcılara geleneksel varlıklarını Bitcoin ile değiştirme çağrısı oldu. "Bitcoin her şeyi geride bırakacak şekilde tasarlandı." diyen Strategy lideri, "Fiat para biriminizi alın, Bitcoin ile değiştirin " tavsiyesinde bulundu.

Bitcoin'in programlanabilir sermaye özelliğine özel vurgu yapan Saylor, yapay zekâ çağında bu niteliğin kritik önem taşıyacağını savundu. "Tüm yapay zekalar programlanabilir sermaye isteyecek" açıklaması kripto sektöründe yankı uyandırdı.

Kurumsal yatırım stratejisinde öz sermaye kavramının altını çizen Saylor, Japonya merkezli Metaplanet'i örnek gösterdi. Şirketin 10 milyon dolardan 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasını Bitcoin stratejisine bağlayan Saylor, "Bir şirket bunu yapabilir, birey yapamaz " dedi.

Strategy'nin güncel Bitcoin varlığı 580.250 BTC'ye ulaşırken, şirket geçen hafta ek 4.020 BTC satın aldığını duyurdu. Bu veriler, kurumsal Bitcoin biriktirme stratejisinin başarısını gözler önüne seriyor.

Saylor ayrıca uyumluluk konusuna özel önem verdi. "Piyasanızın kuralları dahilinde yaratabileceğiniz en iyi şirketi yaratmalısınız." diyen Saylor, yasal çerçeve içinde faaliyet göstermenin önemini vurguladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler tahliye edildi

Nureddin Yıldız protestosu sonrası tutuklanan öğrenciler için karar

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı

Kurban pazarının şampiyonu rekor fiyata satıldı
Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi

Muslera'nın yeni adresi belli oluyor! Resmi açıklama geldi
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı

Emre Belözoğlu çalıştırmak istediği 4 takımı açıkladı
Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı

Elif'in sır ölümü! Geriye 3 kelimelik paylaşımı kaldı
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Adalet Bakanlığı memur alım şartlarında değişikliğe gitti

Memur alım şartlarında değişiklik
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
title