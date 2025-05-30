Strategy lideri Saylor Bitcoin'i tüm yatırım araçlarından üstün ilan etti

Kripto para dünyasının en etkili isimlerinden Michael Saylor, Bitcoin 2025 etkinliğinde yaptığı "zenginliğe giden 21 yol" başlıklı sunumda Bitcoin'in geleceğine dair net bir vizyon ortaya koydu. Strategy'nin kurucu ortağı, Bitcoin'i programlanabilir ve bozulamaz niteliklerinden dolayı diğer tüm yatırım araçlarından güçlü gördüğünü belirtti.

Saylor: Bitcoin Her Şeyi Geride Bırakacak

Michael Saylor'ın konuşmasının en çarpıcı bölümü, yatırımcılara geleneksel varlıklarını Bitcoin ile değiştirme çağrısı oldu. "Bitcoin her şeyi geride bırakacak şekilde tasarlandı." diyen Strategy lideri, "Fiat para biriminizi alın, Bitcoin ile değiştirin " tavsiyesinde bulundu.

Bitcoin'in programlanabilir sermaye özelliğine özel vurgu yapan Saylor, yapay zekâ çağında bu niteliğin kritik önem taşıyacağını savundu. "Tüm yapay zekalar programlanabilir sermaye isteyecek" açıklaması kripto sektöründe yankı uyandırdı.

Kurumsal yatırım stratejisinde öz sermaye kavramının altını çizen Saylor, Japonya merkezli Metaplanet'i örnek gösterdi. Şirketin 10 milyon dolardan 5 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmasını Bitcoin stratejisine bağlayan Saylor, "Bir şirket bunu yapabilir, birey yapamaz " dedi.

Strategy'nin güncel Bitcoin varlığı 580.250 BTC'ye ulaşırken, şirket geçen hafta ek 4.020 BTC satın aldığını duyurdu. Bu veriler, kurumsal Bitcoin biriktirme stratejisinin başarısını gözler önüne seriyor.

Saylor ayrıca uyumluluk konusuna özel önem verdi. "Piyasanızın kuralları dahilinde yaratabileceğiniz en iyi şirketi yaratmalısınız." diyen Saylor, yasal çerçeve içinde faaliyet göstermenin önemini vurguladı.