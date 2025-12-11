Strategy'den MSCI'ya uyarı: Bitcoin kararı inovasyona ters düşüyor

Haberler

Strategy, MSCI'nın dijital varlık ağırlıklı şirketleri endekslerden çıkarma teklifine itiraz etti. Şirket, bu hamlenin ABD'nin inovasyon politikalarıyla çeliştiğini ve piyasada karışıklık yaratacağını savundu.

Strategy, çarşamba günü MSCI Hisse Senedi Endeksi Komitesi'ne gönderdiği 12 sayfalık mektupta, dijital varlıkları toplam varlıklarının yüzde 50'sini aşan şirketlerin küresel endekslerden çıkarılmasını öngören teklifin geri çekilmesini talep etti. Şirket, bu hamlenin endekslerde istikrarsızlığa yol açacağını ve ABD hükümetinin dijital varlık inovasyonunu teşvik etme çabalarıyla çeliştiğini belirtti.

Sektör İtirazları Yükseliyor

Strategy, Bitcoin fiyatlarındaki hareketlilik veya muhasebe standartlarındaki farklılıklar nedeniyle Bitcoin hazinesi olan şirketlerin endekslerde sürekli girip çıkabileceğini, bunun da yatırımcılar için kaos yaratacağını savundu. MSCI, Strategy ve BitMine gibi dijital varlık hazinesine sahip şirketlerin (DAT), geleneksel işletmelerden ziyade yatırım fonları gibi hareket ettiğini öne sürüyor. Ancak eleştirmenler, bu tanımın şirketlerin diğer operasyonel faaliyetlerini göz ardı ettiğini ve özellikle ABD'li şirketler kripto hazinesi oluştururken önerilen yüzde 50 sınırının keyfi olduğunu vurguluyor.

Şirket mektubunda, kuralın tutarlı uygulanmasının imkânsız olduğuna dikkat çekti. UFRS (IFRS) kapsamında raporlama yapan firmalar Bitcoin maliyetini defterde sabit tutabilirken, ABD GAAP kuralları üç aylık gerçeğe uygun değerleme gerektiriyor. Strategy, bu durumun aynı riske sahip iki işletmenin sadece bulundukları yargı bölgesine göre farklı muamele görmesine neden olacağını ifade etti. Ayrıca teklifin, Trump yönetiminin Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturma ve kripto şirketlerine "teknoloji-tarafsız" yaklaşım gibi girişimleriyle çatıştığı belirtildi. Strategy, MSCI'nın testinin Bitcoin rezervi tutan şirketleri yaklaşık 15 trilyon dolarlık pasif yatırım evreninden engelleyeceğini iddia etti.

Tartışma, MSCI'nın ekim ayında dijital varlık hazinesi olan şirketlerin endekslerde kalıp kalmayacağını incelemeye başlamasıyla alevlendi. Verilere göre olası bir değişiklik, yaklaşık 61 milyar dolar değerinde 660.624 BTC ile en büyük halka açık Bitcoin sahibi olan Strategy'yi doğrudan etkileyecek. MSCI'nın nihai kararını şubat ayındaki endeks dengelemesinden önce, 15 Ocak'ta vermesi bekleniyor. JPMorgan analistleri, şirketin endeksten çıkarılması durumunda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık pasif fon çıkışıyla karşılaşabileceğini, diğer endeks sağlayıcıların da bunu izlemesi hâlinde rakamın 8,8 milyar dolara çıkabileceğini tahmin ediyor. Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor ise kasım ayında yaptığı açıklamada şirketin "bir fon olmadığını" ve endeks sınıflandırmasının işlerini tanımlamadığını belirtmişti.

Burak KÖSE
