Strategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin yatırım kararının nedenlerini açıkladı

Pandemi döneminin kurumsal yatırım stratejilerindeki köklü değişikliklerinin çarpıcı bir örneği Strategy'nin (eski adıyla MicroStrategy) Bitcoin hamlesinde ortaya çıkıyor. Şirket CEO'su Saylor, geleneksel nakit rezervlerinin Fed'in müdahalesiyle getiri sağlamadığı bir ortamda alternatif aradığını vurguluyor. Wall Street yani büyük yatırımcılar zenginleşirken küçük ve orta ölçeklilerin zarar gördüğü 2020 yılını "ikilem" olarak tanımlayan Saylor, bu süreçte Bitcoin'in egemen olmayan değer saklama aracı olarak öne çıktığını belirtiyor.

Saylor: Bitcoin'i İlk Zamanlarda Dolandırıcılık Sandım

Strategy'nin Bitcoin yolculuğu, başlangıçta Saylor'ın kripto para dünyasına olan şüphesiyle başladı. 2018 ayı piyasasında Bitcoin'i "sahte para" olarak tanımlayan Saylor, pandemi döneminde fikrinin tamamen değiştiğini açıkladı.

COVID-19 sırasında yaşanan ekonomik belirsizlik, Saylor'ı alternatif yatırım araçları aramaya yöneltti. Merkez bankasının sıfıra yakın faiz oranları politikası nedeniyle şirketin 500 milyon dolarlık nakit rezervi getiri sağlamıyordu. Saylor bu durumu "ani çöküş ya da kademeli tükenme" arasında seçim yapmak zorunda kalma olarak tanımladı.

Gayrimenkul, hisse senedi portföyleri ve koleksiyonluk sanat eserlerini değerlendiren Saylor, bu varlıkların zaten aşırı değerlendiğini tespit etti. "500 milyon dolar değerinde Picasso ve Monet'leri çekici fiyatta nasıl bulurum" sorusunu soran Saylor, likit ve değiştirilebilir bir varlık arayışına girdi.

YouTube videoları, podcast'ler ve kitaplar kullanarak kripto para dünyasını incelemeye başlayan Saylor, Bitcoin'in "egemen olmayan değer saklama araçlarının en iyisi" olduğu sonucuna vardı.

Strategy ya da o dönemki adıyla MicroStrategy ilk Bitcoin alımını Ağustos 2020'de gerçekleştirdi ve 250 milyon dolara 21.454 BTC satın aldı. Şirket bugün Saylor Tracker verilerine göre 582.000 Bitcoin ile dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi konumunda bulunuyor.