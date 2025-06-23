Strategy Bitcoin stratejisini hızlandırıyor

Strategy Bitcoin stratejisini hızlandırıyor
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Strategy (eski adıyla MicroStrategy) istikrarlı Bitcoin alma stratejisi hız kesmeden devam ediyor. Şirketin 16-22 Haziran tarihleri arasında tamamladığı son satın alım, Bitcoin başına ortalama 105.856 dolar fiyatla yapıldı. Strategy'nin elindeki Bitcoin'lerin mevcut değeri 60 milyar doları aşarken, şirket bu varlıkları yaklaşık 41,9 milyar dolara satın almıştı.

Strategy Bitcoin rezervlerini 592.345 BTC'ye çıkararak toplam arzın yüzde 2,8'ini kontrolü altına aldı. Şirket 26 milyon dolarlık son alımını tercihli hisse satışlarıyla finanse etti. Michael Saylor'ın "Bu turuncuyu hiçbir şey durduramaz" mesajı Bitcoin biriktirme stratejisinin devam edeceğini gösteriyor. Strategy'nin modeli 200'den fazla şirket tarafından benimsenmeye başladı.

Bitcoin Arzının Yüzde 2,8'i Tek Şirkette Toplandı

Strategy'nin Bitcoin portföyü 592.345 BTC'ye ulaşarak Bitcoin'in toplam 21 milyon arzının yüzde 2,8'ini kontrol altına aldı. Bu rakam, kurumsal Bitcoin yatırımlarında benzersiz nadir bir konumu temsil ediyor.

Son satın alma işlemi, Strategy'nin sürekli Strike tercihli hisse senedi STRK ve sürekli Strife tercihli hisse senedi STRF'nin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlerle finanse edildi. Geçen hafta şirket 166.566 STRK hissesini yaklaşık 17,4 milyon dolara, 84.354 STRF hissesini ise 8,7 milyon dolara sattı.

TD Cowen analistleri, Strategy'nin yeni STRD tercihli hisse senedinin MSTR hissedarları için "son derece artırıcı" olacağını belirtiyor. Bu finansman modeli Bitcoin fiyatı yükselmeye devam ettiği sürece güçlü getiriler sağlayabilecek.

Strategy'nin öncülük ettiği Bitcoin hazine modeli yaygınlaşıyor. Tether destekli Twenty One, Nakamoto, Trump Media ve GameStop gibi şirketler de bu stratejiyi benimsemeye başladı. Japon yatırım firması Metaplanet de gün içinde 1.111 BTC daha satın alarak toplam varlığını 11.111 BTC'ye çıkardığını duyurdu.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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