Strategy, 7.390 Bitcoin daha alarak varlığını 576.230 BTC'ye çıkardı

ABD merkezli Strategy (eski adıyla MicroStrategy), Bitcoin yatırım stratejisinde önemli bir adım daha atarak kurumsal hazinesine 7 bin 390 adet Bitcoin (BTC) eklediğini duyurdu. Şirket, bu son alımla birlikte toplam Bitcoin varlığını 576 bin 230 BTC'ye çıkararak bu alandaki lider konumunu daha da güçlendirdi. Bu miktar, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının önemli bir bölümünü temsil ediyor.

Strategy, Kasasına Binlerce BTC Ekleyerek Rekor Tazeledi

Strategy'nin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Pazartesi günü yaptığı 8-K bildirimine göre söz konusu 7 bin 390 Bitcoin, 12-18 Mayıs tarihleri arasında ortalama 103 bin 498 dolar fiyatla, yaklaşık 764,9 milyon dolar karşılığında satın alındı. Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Strategy'nin artık toplamda 576 bin 230 BTC'ye sahip olduğunu belirtti.

Bu devasa Bitcoin varlığı, ücretler ve masraflar dahil edildiğinde yaklaşık 40,2 milyar dolarlık bir maliyetle, Bitcoin başına ortalama 69 bin 726 dolar fiyattan edinilmiş durumda. Bu rakam, Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yüzde 2,7'sinden fazlasına tekabül ediyor ve şirkete kâğıt üzerinde 18,8 milyar dolarlık bir kazanç sağlıyor. Son alımlar, şirketin A sınıfı adi hissesi MSTR ve sürekli kullanım hakkı olan imtiyazlı hissesi STRK'nın satışından elde edilen gelirle finanse edildi.

Geçtiğimiz hafta Strategy, yaklaşık 705,7 milyon dolar karşılığında 1 milyon 712 bin 708 adet MSTR hissesi satmıştı. 18 Mayıs itibarıyla bu program kapsamında ihraç ve satış için 18,98 milyar dolar değerinde MSTR hissesi kalmış durumda. Şirket ayrıca, yaklaşık 59,7 milyon dolar karşılığında 621 bin 555 adet STRK hissesi sattı ve bu program kapsamında da ihraç ve satış için 20,79 milyar dolar değerinde STRK hissesi bulunuyor. Strategy'nin STRK ve STRF sürekli imtiyazlı hisseleri, firmanın 2027 yılına kadar Bitcoin alımları için toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımını hedefleyen "42/42" planının bir parçasını oluşturuyor. Bu plan, daha önceki 42 milyar dolarlık "21/21" planının güncellenmiş hali olarak dikkat çekiyor.

Halihazırda 70'ten fazla şirket, bilançolarında bir tür Bitcoin hazinesi tutuyor. Cantor Fitzgerald, SoftBank, Bitfinex ve Tether gibi devler, kısa süre önce 3,6 milyar dolarlık bir Bitcoin girişimi olan Twenty One'ın planlanan lansmanını duyurdu. Bu şirketler, Strategy ve Saylor tarafından öncülük edilen Bitcoin edinme modelini benimseyen Semler Scientific ve KULR gibi firmaların arasına katılıyor. Japon yatırım firması Metaplanet de Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 104,3 milyon dolar karşılığında normalden daha büyük bir alım olan 1.004 BTC satın aldığını ve toplam varlıklarının 7 bin 800 BTC'ye ulaştığını bildirdi.

Geçen hafta, potansiyel Bitcoin hazine şirketlerinden bir dizi yeni duyuru geldi. 12 Mayıs'ta, Bitcoin Magazine CEO'su David Bailey tarafından kurulan Bitcoin odaklı holding şirketi Nakamoto, halka açık bir Bitcoin hazine stratejisi başlatmak amacıyla sağlık firması KindlyMD ile birleşme anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, 510 milyon dolarlık halka açık öz sermaye yatırımı ve 200 milyon dolarlık dönüştürülebilir tahvil içeriyor.

Ertesi gün, Nasdaq'ta işlem gören GD Culture Group, kripto hazine stratejisinin bir parçası olarak 300 milyon dolara kadar hisse satmak için Britanya Virjin Adaları merkezli bir yatırımcıyla hisse alım sözleşmesi imzaladı. Brezilyalı halka açık fintech firması Méliuz ise hissedarlarının Bitcoin hazine stratejisini onaylamasının ardından Perşembe günü 28,4 milyon dolar karşılığında 274,5 BTC satın aldığını duyurdu. Nasdaq'ta işlem gören Basel Medical Group da Cuma günü 1 milyar dolarlık iddialı bir Bitcoin alım planını açıkladı.

Bernstein'daki analistler, Strategy ve onu takip eden kurumsal yatırımcıların önümüzdeki beş yıl içinde Bitcoin hazinelerine 330 milyar dolar ekleyebileceğini öngörüyor. Bu durumun, ABD'de kripto para yanlısı düzenlemelerin artmasıyla destekleneceği düşünülüyor.

Strategy, bu ayın başında, yeni gerçeğe uygun değer muhasebe kuralları kapsamında ilk çeyrekte Bitcoin varlıklarında yaklaşık 6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarardan kaynaklanan 4,2 milyar dolarlık bir net zarar açıklamıştı.

Şirketin 109,3 milyar dolarlık piyasa değeri, Bitcoin net varlık değerine göre önemli bir primle işlem görmeye devam ediyor. Bazı yatırımcılar, firmanın net varlık değerine göre primli değerlemesi ve çok sayıda Bitcoin alım programı hakkında çekincelerini dile getiriyor. Bununla birlikte analistler, Strategy'nin nispeten düşük borç seviyeleri ve 2028 yılına kadar önemli bir ödeme yükümlülüğü olmaması nedeniyle firmanın kaldıraç oranının yönetilebilir durumda kaldığını savunuyor.