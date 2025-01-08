Stellar (XLM) coin nedir, arzı ne kadar? XLM neden yükseldi?

XLM neden yükseldi?

XLM, yatırımcıların artan ilgisini çekiyor ve işlem hacmi yüzde 80,76 oranında yükseldi. Bu artış, yaklaşık 1,25 milyar dolar işlem hacmine karşılık 2,93 milyar XLM tokenın işlem görmesi anlamına geliyor. Analistler, XLM'deki bu hacim artışını yükselişi tetiklemek isteyen boğalara bağlıyor. Ancak şu an için bu yükselişin arkasında balinaların olup olmadığı ya da piyasa dinamiklerinin nasıl şekillendiği belirsiz.

Daha önce de bildirildiği üzere, XLM özellikle Asya pazarında dikkat çekici gelişmeler yaşadı. Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, Japonya'da yeni bir XLM/JPY işlem çiftini listelediğini duyurdu.

Bu gelişme, Binance'in teşvik politikaları sayesinde XLM'nin işlem hacmini ve piyasa sıralamalarını daha da artırabilir. Özellikle Binance, bu yeni Japonya çiftinde "sıfır maker ücreti" promosyonu duyurarak XLM işlemlerini teşvik ediyor.

Bu ekosistem güncellemesi, XLM'nin, genel piyasa düşüşüne rağmen, Shiba Inu'yu geride bırakmasının nedenlerinden biri olabilir.

XLM nedir?

XLM, Stellar ağı üzerindeki yerel kripto para birimidir ve platformdaki işlemleri desteklemek için kullanılır. Stellar ağı, sınır ötesi ödeme transferlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, diğer varlıkların tokenize edilmesini de sağlar. XLM, ağdaki işlem ücretlerini ödemek ve hesaplar arasında bir likidite kaynağı sağlamak için kullanılır.

Stellar (XLM) arzı ne kadar?

Stellar'ın toplam arzı başlangıçta 100 milyar XLM olarak belirlenmişti. Ancak 2019 yılında Stellar Development Foundation (SDF), ağın sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla arzın büyük bir kısmını yaktı. Bu işlemden sonra toplam arz yaklaşık 50 milyar XLM olarak sabitlendi.

Mevcut dolaşımdaki arz: Yaklaşık 27 milyar XLM'dir (2024 verilerine göre).

Kalan arz: Stellar Development Foundation tarafından projeleri ve ekosistemi desteklemek için rezervde tutulmaktadır.

XLM'in avantajları ve kullanım alanları

Hızlı İşlemler: Stellar ağı, işlemleri birkaç saniyede tamamlar.

Düşük Maliyetler: İşlem ücretleri oldukça düşüktür (genellikle 0.00001 XLM).

Sınır Ötesi Ödemeler: Stellar, farklı para birimleri arasında düşük maliyetli transferler sağlar.

Tokenizasyon: Diğer varlıkların (örneğin fiat paralar veya hisse senetleri) token haline getirilmesine olanak tanır.

Merkeziyetsiz Finans (DeFi): Stellar, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan bireyler için finansal çözümler sunmayı hedefler.

XLM'in geleceği

Stellar, özellikle bankacılık sistemine dahil olmayan bireyler ve sınır ötesi işlemler için güçlü bir çözüm sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Binance gibi büyük platformların teşvikleri ve yeni piyasalara açılma stratejileri, XLM'in potansiyelini daha da artırıyor.