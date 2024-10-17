Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Stellar ağı Blockchain güvenliğinde çıtayı yükseltiyor

Stellar ağı Blockchain güvenliğinde çıtayı yükseltiyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain güvenlik şirketi Blockaid, Stellar ağında 'zincir üzerinde tespit ve yanıt' (ODR) teknolojisini entegre ediyor. İlk aşamada Lobstr ve Freighter cüzdanlarına eklenen bu özellik, milyonlarca kullanıcıyı dolandırıcılık ve hack saldırılarından korumayı hedefliyor. Blockaid'in Web3 güvenlik çözümleri, kripto dünyasında güven artırıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kripto para dünyasında güvenlik endişeleri giderek artarken, Stellar ekosistemi bu soruna yenilikçi bir çözüm getiriyor. Blockaid'in 'zincir üzerinde tespit ve yanıt' teknolojisi, Stellar kullanıcılarına gerçek zamanlı tehdit izleme ve hızlı müdahale imkanı sunuyor. Bu hamle, Stellar'ın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki konumunu güçlendirirken, Blockchain güvenliğinde yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor.

Stellar Ağında Yeni Güvenlik Dönemi

Blockchain güvenlik firması Blockaid, Stellar ağında önemli bir adım attı. Şirket, gelişmiş 'zincir üzerinde tespit ve yanıt' (ODR) teknolojisini Stellar ekosisteminde entegre etmeye başladı. Bu entegrasyon, ilk olarak Lobstr ve Freighter cüzdanlarında kullanıma sunuluyor.

Blockaid CEO'su Ido Ben Natan, bu hamlenin önemini vurguladı. Natan "Tehlikeli işlemleri, DApp'leri veya tokenları işaretleyerek, milyonlarca kullanıcıyı dolandırıcılıklardan ve hack'lerden koruyoruz." açıklamasında bulundu. Bu teknoloji, kullanıcıları şüpheli aktivitelere karşı anında uyarıyor.

Şirketin açıklamasına göre Blockaid'in Web3 güvenlik teknolojisi etkileyici bir performans sergiledi. Teknoloji, 4,5 milyar işlemi taradı, 100 milyondan fazla saldırıyı önledi ve 4 milyar doları aşan potansiyel kayıpları engelledi.

Bu gelişme, Stellar'ın DeFi alanındaki konumunu güçlendiriyor. Stellar, açık kaynaklı bir Blockchain ağı olarak, varlıklar ve ödemeler için merkeziyetsiz çözümler sunuyor. Platformun ana tokenı XLM, 2,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

Stellar'ın Federe Bizans Anlaşması (FBA) algoritması, onu Bitcoin gibi popüler Blockchain platformlarından daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Bu özellik, Stellar'ı fintech alanında cazip bir seçenek haline dönüştürüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Dolandırıcılık Kripto Para Blockchain

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldürdü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları

12 bebeği ölüme terk eden çetenin kan donduran diyalogları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu ne paylaştı? Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı! 18 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Kova, Balık, Akrep burcu yorumu! 18 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2 çocuğu öldürülen Mevzular Açık Mikrofon konuğu kadın kim, Cemile Keklik'in kocası yaşıyor mu? Hamas lideri öldürüldü mü? Hamas açıklama yaptı mı? Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinvar kimdir? 13 nerenin plakası? 13 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? FED Ekim-Kasım faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı FED faiz kararı ne olur? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 17 Ekim Hudutsuz Sevda 38. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 17 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Son dakika: Kar yağacak! Hangi illere kar yağacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.