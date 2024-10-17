Stellar ağı Blockchain güvenliğinde çıtayı yükseltiyor

Kripto para dünyasında güvenlik endişeleri giderek artarken, Stellar ekosistemi bu soruna yenilikçi bir çözüm getiriyor. Blockaid'in 'zincir üzerinde tespit ve yanıt' teknolojisi, Stellar kullanıcılarına gerçek zamanlı tehdit izleme ve hızlı müdahale imkanı sunuyor. Bu hamle, Stellar'ın merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki konumunu güçlendirirken, Blockchain güvenliğinde yeni bir çağın başlangıcına işaret ediyor.

Stellar Ağında Yeni Güvenlik Dönemi

Blockchain güvenlik firması Blockaid, Stellar ağında önemli bir adım attı. Şirket, gelişmiş 'zincir üzerinde tespit ve yanıt' (ODR) teknolojisini Stellar ekosisteminde entegre etmeye başladı. Bu entegrasyon, ilk olarak Lobstr ve Freighter cüzdanlarında kullanıma sunuluyor.

Blockaid CEO'su Ido Ben Natan, bu hamlenin önemini vurguladı. Natan "Tehlikeli işlemleri, DApp'leri veya tokenları işaretleyerek, milyonlarca kullanıcıyı dolandırıcılıklardan ve hack'lerden koruyoruz." açıklamasında bulundu. Bu teknoloji, kullanıcıları şüpheli aktivitelere karşı anında uyarıyor.

Şirketin açıklamasına göre Blockaid'in Web3 güvenlik teknolojisi etkileyici bir performans sergiledi. Teknoloji, 4,5 milyar işlemi taradı, 100 milyondan fazla saldırıyı önledi ve 4 milyar doları aşan potansiyel kayıpları engelledi.

Bu gelişme, Stellar'ın DeFi alanındaki konumunu güçlendiriyor. Stellar, açık kaynaklı bir Blockchain ağı olarak, varlıklar ve ödemeler için merkeziyetsiz çözümler sunuyor. Platformun ana tokenı XLM, 2,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle dikkat çekiyor.

Stellar'ın Federe Bizans Anlaşması (FBA) algoritması, onu Bitcoin gibi popüler Blockchain platformlarından daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Bu özellik, Stellar'ı fintech alanında cazip bir seçenek haline dönüştürüyor.