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Starknet Blockchain alanında sınırları zorluyor

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Starknet, STRK token sahiplerinin onayıyla staking sistemini devreye alıyor. 2024 sonuna kadar uygulanacak sistem, ağın merkeziyetsizliğini artıracak. Minimum 20.000 STRK tokena sahip kullanıcılar, ağın geleceğinde söz sahibi olacak.

Ethereum Blockchain ağının önde gelen Layer 2 çözümlerinden Starknet, ekosistemini güçlendirecek önemli bir adım attı. STRK token sahiplerinin çoğunluğu tarafından onaylanan yeni staking sistemi, ağın merkeziyetsizliğini artırırken, token ekonomisine de yeni bir boyut kazandıracak. 2024'ün sonuna kadar uygulamaya konulacak bu sistem, Starknet'in Ethereum ekosistemindeki konumunu sağlamlaştırmasına yardımcı olacak.

Starknet Ağında Güç Dengesi Değişiyor

Starknet topluluğu, ağın geleceğini şekillendirecek kritik bir karara imza attı. SNIP 18 olarak adlandırılan topluluk kararı, STRK token sahiplerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edildi. Bu karar, Starknet ağında staking mekanizmasının uygulanmasının önünü açarken, token sahiplerine yeni fırsatlar sunacak ve ağın güvenliğini artıracak.

Yeni staking sistemi, en az 20.000 STRK tokena sahip kullanıcılara yatırımcı olma imkanı tanıyacak. Bu eşiğin altında token sahibi olanlar ise tokenlarını diğer yatırımcılara delege edebilecek. Sistem, yatırımcıları ödüllendirirken aynı zamanda enflasyon beklentilerini dengelemeyi amaçlayan bir token üretim mekanizması içeriyor.

Güvenlik açısından önemli bir nokta olarak, stake edilen fonların çekilmesi için 21 günlük bir bekleme süresi uygulanacak. Bu süre, ağın sağlamlığını korumak ve olası manipülasyonları önlemek açısından kritik öneme sahip.

StarkWare CEO'su Eli Ben-Sasson gelişmeyi "Starknet'in tam merkeziyetsizliğe doğru yürüyüşünde tarihi bir kilometre taşı" olarak nitelendirdi. Ben-Sasson, "Layer 2 çözümler arasında token sahiplerine bu fırsatı sunan ilk platformlardan biri olarak, ağımızı tamamen topluluk tarafından yönetilen bir yapıya dönüştürme yolunda ilerliyoruz." ifade kullandı.

Starknet ekibi, gelecek dönemde yatırımcıların ağ yönetişimindeki rolünü genişletmeyi planlıyor. Bu planlar arasında, ağın işlem sıralayıcı ve kanıtlayıcı sistemlerinin merkeziyetsizleştirilmesi sürecinde yatırımcılara daha fazla sorumluluk verilmesi de bulunuyor.

Bu gelişme, Ethereum ekosisteminde Layer 2 çözümlerin giderek artan önemini ve bu platformların kendi token ekonomilerini oluşturma çabalarını yansıtıyor. Starknet'in attığı bu adım, diğer Layer 2 projeler için de örnek teşkil edebilir ve sektörde yeni bir eğilimin başlangıcı olabilir.

Kripto para ekosisteminin yakından takip ettiği bu gelişme, Starknet'in ekosistemini güçlendirme ve daha geniş bir kullanıcı tabanına ulaşma hedeflerini destekliyor. Önümüzdeki aylarda test ağında başlayacak olan staking uygulaması, başarılı olması halinde yılın son çeyreğinde ana ağda kullanıma sunulacak.

Bu hamle, Starknet'in Ethereum ekosistemindeki konumunu sağlamlaştırırken, merkeziyetsiz finans (DeFi) alanındaki rolünü de artıracak. STRK token sahipleri için yeni gelir fırsatları sunan bu sistem, aynı zamanda ağın güvenliğini ve verimliliğini de yükseltecek.

Starknet'in STRK token staking sistemini onaylaması, Ethereum Layer 2 çözümleri arasında önemli bir gelişme olarak görülüyor. Bu hamle, Blockchain teknolojisinin merkeziyetsizlik ve ölçeklenebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda atılmış önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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