Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Standard Chartered uzmanlarından dikkat çeken açıklama: Bitcoin uçuşa geçecek

Standard Chartered uzmanlarından dikkat çeken açıklama: Bitcoin uçuşa geçecek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finans devi Standard Chartered cephesinden gelen yorumlar Bitcoin yatırımcılarını heyecanlandırdı. Standard Chartered uzmanlarına göre Fed'in faiz indirimleri ve Kamala Harris'in dijital varlıklara desteği, Bitcoin fiyatını yükselişe geçirecek ana faktörler arasında yer alıyor.

Standard Chartered analistli Geoff Kendrick tarafından hazırlanan rapora göre Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz indirimleri ve türev piyasalarındaki olumlu gelişmeler, Bitcoin (BTC) için büyük bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dijital varlıklara verdiği destek, piyasalarda yeni bir iyimserlik dalgası yaratıyor.

Ekonomik Göstergeler ve Siyasi Destek Bitcoin'i Zirveye Taşımaya Hazırlanıyor

Standard Chartered bankasının Dijital Varlık Araştırmaları departmanından üst düzey bir yönetici Geoff Kendrick, Bitcoin'in geleceğine dair iyimser öngörülerde bulundu. Bölüm Başkanı Geoff Kendrick, kripto para biriminin değerinde yakın zamanda bir artış yaşanabileceğini gösteren çeşitli göstergelere dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi, piyasalarda hareketlenmeye yol açtı. Bu kararın ardından, uzun vadeli ABD Hazine bonolarının faizlerinin kısa vadelilere kıyasla yükselmesi, ekonomik büyüme beklentilerini olumlu yönde etkiledi. Kendrick, bu durumun Bitcoin ve diğer dijital yatırım araçları için elverişli bir ortam yarattığını belirtti.

Kendrick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bitcoin'de yakın gelecekte bir yükseliş trendinin başlayabileceğini işaret eden birkaç önemli etken var." dedi. Kendrick açıklamasına "Fed'in faiz indirimi sonrasında oluşan daha dik getiri eğrisi bu hafta da sürdü ve 2 yıllık ile 10 yıllık Hazine bonoları arasındaki fark 21 baz puan arttı." sözleriyle devam etti.

Türev piyasalarındaki gelişmeler de Bitcoin'in geleceği açısından umut verici görünüyor. Kendrick, "Bu hafta, 27 Aralık vadeli opsiyonlarda 100.000 dolarlık kullanım fiyatı üzerine yeni Bitcoin opsiyon çağrıları eklendiğini gözlemledik. Bu durum, yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı bir noktayı gösteriyor." diye ekledi.

Son haftalarda dijital varlık fiyatlarında yaklaşık yüzde 6'lık bir artış yaşanmasına rağmen Bitcoin opsiyonlarına olan ilgi daha hızlı bir şekilde yükseldi. Kendrick, "100.000 dolarlık kullanım fiyatı etrafında oluşan açık pozisyonlar, yatırımcı kararlarının farklı faktörlerden de etkilendiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in son dönemde yaptığı açıklamalar da piyasada yeni bir canlanmaya neden oldu. Harris, New York'taki bir bağış toplantısında yapay zeka ve dijital varlıklar gibi yeni teknolojilere destek sözü verdi. Bu alanlarda hem yeniliği teşvik etmeyi hem de tüketici ve yatırımcı haklarını korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Kendrick, Harris'in açıklamalarını değerlendirirken, "Başkan Yardımcısı'nın 22 Eylül'deki sözleri, kripto sektörü için cesaretlendirici bir unsur olarak görülebilir. Bu da 5 Kasım'da beklenen gelişmelerin Bitcoin açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündürüyor." dedi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kamala Harris Kripto Para Bitcoin Bitcoin Finans Fed

Bakım merkezindeki dehşete bakanlık el attı! Kurum avukatı alçaklığı bu sözlerle savundu

Bakanlık inceleme başlattı! Engelli çocuğa şiddeti kurum avukatı böyle savundu

 Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Bu adamlara kaç yıl yeter! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maximin Union Saint-Gilloise maçında yok mu, Maximin neden yok? GS maçı hangi kanalda 25 Eylül Çarşamba? Beşiktaş UEFA maçı ne zaman, bugün mü? GS PAOK maçı CANLI izle! Galatasaray PAOK maçı hangi kanalda, canlı nerede ve nasıl izlenir? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });