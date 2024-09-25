Standard Chartered uzmanlarından dikkat çeken açıklama: Bitcoin uçuşa geçecek

Standard Chartered analistli Geoff Kendrick tarafından hazırlanan rapora göre Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz indirimleri ve türev piyasalarındaki olumlu gelişmeler, Bitcoin (BTC) için büyük bir yükseliş potansiyeli taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dijital varlıklara verdiği destek, piyasalarda yeni bir iyimserlik dalgası yaratıyor.

Ekonomik Göstergeler ve Siyasi Destek Bitcoin'i Zirveye Taşımaya Hazırlanıyor

Standard Chartered bankasının Dijital Varlık Araştırmaları departmanından üst düzey bir yönetici Geoff Kendrick, Bitcoin'in geleceğine dair iyimser öngörülerde bulundu. Bölüm Başkanı Geoff Kendrick, kripto para biriminin değerinde yakın zamanda bir artış yaşanabileceğini gösteren çeşitli göstergelere dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesi, piyasalarda hareketlenmeye yol açtı. Bu kararın ardından, uzun vadeli ABD Hazine bonolarının faizlerinin kısa vadelilere kıyasla yükselmesi, ekonomik büyüme beklentilerini olumlu yönde etkiledi. Kendrick, bu durumun Bitcoin ve diğer dijital yatırım araçları için elverişli bir ortam yarattığını belirtti.

Kendrick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bitcoin'de yakın gelecekte bir yükseliş trendinin başlayabileceğini işaret eden birkaç önemli etken var." dedi. Kendrick açıklamasına "Fed'in faiz indirimi sonrasında oluşan daha dik getiri eğrisi bu hafta da sürdü ve 2 yıllık ile 10 yıllık Hazine bonoları arasındaki fark 21 baz puan arttı." sözleriyle devam etti.

Türev piyasalarındaki gelişmeler de Bitcoin'in geleceği açısından umut verici görünüyor. Kendrick, "Bu hafta, 27 Aralık vadeli opsiyonlarda 100.000 dolarlık kullanım fiyatı üzerine yeni Bitcoin opsiyon çağrıları eklendiğini gözlemledik. Bu durum, yatırımcıların ilgisinin yoğunlaştığı bir noktayı gösteriyor." diye ekledi.

Son haftalarda dijital varlık fiyatlarında yaklaşık yüzde 6'lık bir artış yaşanmasına rağmen Bitcoin opsiyonlarına olan ilgi daha hızlı bir şekilde yükseldi. Kendrick, "100.000 dolarlık kullanım fiyatı etrafında oluşan açık pozisyonlar, yatırımcı kararlarının farklı faktörlerden de etkilendiğine işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in son dönemde yaptığı açıklamalar da piyasada yeni bir canlanmaya neden oldu. Harris, New York'taki bir bağış toplantısında yapay zeka ve dijital varlıklar gibi yeni teknolojilere destek sözü verdi. Bu alanlarda hem yeniliği teşvik etmeyi hem de tüketici ve yatırımcı haklarını korumayı hedeflediklerini vurguladı.

Kendrick, Harris'in açıklamalarını değerlendirirken, "Başkan Yardımcısı'nın 22 Eylül'deki sözleri, kripto sektörü için cesaretlendirici bir unsur olarak görülebilir. Bu da 5 Kasım'da beklenen gelişmelerin Bitcoin açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini düşündürüyor." dedi.