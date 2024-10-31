Stablecoin yatırımları ABD'nin hazine tahvillerine talebi artırıyor

ABD Hazinesi'nin yeni raporuna göre, stablecoinlerin popülerliğindeki artış, kısa vadeli Hazine tahvillerine olan talebi artırdı. Dijital varlık piyasasının hızla büyümesi, Hazine tahvillerine olan ilgiyi de beraberinde getiriyor. Bu durum, özellikle büyük stablecoin sağlayıcıları tarafından yapılan yatırımlarla daha da belirginleşiyor.

Stablecoin Piyasası ABD Hazine Tahvillerine Güç Katıyor

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor, kripto para dünyasının önemli oyuncularından stablecoinlerin, Hazine tahvillerine beklenmedik bir katkı sağladığını ortaya koydu.

Hazine Borçlanma Danışma Komitesi'ne sunulan 132 sayfalık değerlendirmede, kripto para ekosisteminin dikkat çeken unsurları arasında yer alan Bitcoin ve stablecoinler mercek altına alındı. Rapor, bu dijital varlıkların henüz sınırlı bir pazar büyüklüğüne sahip olmalarına karşın, gösterdikleri hızlı gelişimin Hazine tahvillerine yönelik talebi olumlu etkilediğini vurguladı.

Stablecoin dünyasının lider kuruluşu Tether'in üst yöneticisi Paolo Ardoino, şirketin özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve İspanya pazarlarında ciddi miktarda tahvil varlığı bulundurduğunu açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı'nın tahminlerine göre stablecoin teminatlarının toplam değeri 120 milyar dolara ulaşıyor ve bu miktarın önemli bir bölümü Hazine tahvillerinde değerlendiriliyor. Tether'in elinde bulunan varlıklar ise 81 milyar dolar seviyesinde. Güncel veriler, stablecoin pazarının toplam değerinin 177 milyar doları aştığını gösteriyor.

Hazine'nin raporunda dikkat çeken bir diğer bulgu, kripto para işlemlerinin yüzde 80'inden fazlasında stablecoinlerin kullanılıyor olması. Rapor, bu "özel para birimi" olarak nitelendirilen stablecoinlerin geleceğinin, orta vadede yapılacak düzenlemeler ve politika tercihleriyle şekilleneceğine işaret ediyor. Raporda ayrıca tarihsel deneyimlerin gösterdiği üzere, yeterli düzenleme olmadığında özel para birimlerinin finansal istikrarı tehdit edebildiği uyarısında bulunuldu.

Raporda Bitcoin'e ayrılan bölümde, dijital varlık piyasasındaki büyümenin Hazine tahvillerine olan yapısal talebi güçlendirebileceği ve bu varlıkların piyasadaki dalgalanmalara karşı koruyucu bir işlev görebileceği değerlendirmesine yer verildi.