Stablecoin piyasasına liderlik etmeye devam ediyor: Tether'in kullanıcı sayısı 350 milyona ulaştı

Stablecoin sektörünün öncüsü Tether, kullanıcı sayısını 350 milyona çıkardığını duyurdu. 2014 yılında piyasaya sürülen USDt, son bir yılda yüzde 24'lik bir artışla büyümesini sürdürüyor. Şirket, ABD Hazine tahvillerindeki büyük yatırımıyla da dikkat çekiyor.

Tether Piyasa Değerinde Zirvede Kalmaya Devam Ediyor

Kripto para dünyasının önde gelen stablecoin'i USDt'nin arkasındaki şirket Tether, kuruluşunun 10. yılında önemli bir kilometre taşına daha imza attı. Şirket, 8 Ekim 2024 tarihi itibariyle kullanıcı sayısının 350 milyona ulaştığını duyurdu.

Tether'in resmi blog sayfasında paylaşılan bilgilere göre şirket son bir yılda yüzde 24'lük etkileyici bir büyüme performansı sergiledi. Bu oran, 2023 yılının Ekim ayında 282 milyon olan kullanıcı sayısının önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Dahası bu rakam 2022'de kaydedilen 141 milyon kullanıcının iki katından fazlasına tekabül ediyor.

Stablecoin piyasasına BitUSD ve NuBits'in ardından giriş yapmasına rağmen Tether, piyasa değeri bakımından diğer tüm rakiplerini geride bırakmayı başardı. Piyasa verilerine göre şirketin piyasa değeri şu anda 119,6 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Tether, stablecoin piyasasındaki lider konumunu sadece dijital varlıklar için değil, aynı zamanda Amerikan doları için de önemli bir avantaj olarak değerlendiriyor. Şirket, "ABD Hazine tahvillerinin önemli bir bölümünü elinde bulundurarak doların küresel etkisini pekiştirdiğini ve USDt'yi dünyanın rezerv para biriminin güvenilir bir dijital temsilcisi haline getirdiğini" vurguladı.

2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla Tether, doğrudan ve dolaylı olarak 97 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahviline yatırım yapmış durumda. Bu durum, şirketi ABD Hazine bonolarının en büyük 20 alıcısından biri konumuna getiriyor ve Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya gibi ülkelerin varlıklarını geride bırakmasını sağlıyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda yapılan bir AAA araştırması, dünya genelinde kripto para kullanıcı sayısının 560 milyonu aştığını ortaya koydu. Bu rakam, AAA'nın 2023 tarihli raporunda belirtilen 420 milyon küresel kullanıcı sayısına kıyasla dikkat çekici bir artışa işaret ediyor.