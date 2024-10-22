Stablecoin ödemeleri bankacılık sistemine alternatif oluyor

Finansal teknoloji dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Stripe'ın stablecoin platformu Bridge'i bünyesine katması, Blockchain tabanlı ödemelerin sınır ötesi transferlerde en uygun maliyetli çözüm olduğunu ortaya koyuyor. Bu stratejik adım, yüzde 0,01-0,02 gibi çok düşük maliyetlerle işlem yapılmasını mümkün kılacak yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.

Fintech Dünyasında Tarihi Adım

Ödeme teknolojileri devi Stripe, stablecoin platformu Bridge'i satın alarak sektörde ses getiren bir adım attı.

Bernstein raporunda, stablecoinlerin Blockchain ölçeklenebilirliğindeki iyileştirmelerle birlikte özellikle sınır ötesi ödemelerde öne çıkan kullanım alanı haline geldiği vurgulanıyor. Rapor, kripto altyapısındaki ABD doları cinsinden stablecoinlerin sınır ötesi ödemelerde en ekonomik yöntem olduğunu ortaya koyuyor.

Bridge gibi platformlar, işletmelerin stablecoin ödemelerini normal ödeme deneyimlerine entegre etmeleri için API yazılımı geliştiriyor. Yatırım bankası Architect Partners, bu gelişmenin stablecoin tabanlı ödemelerin artan önemini gösterdiğini ve kripto dışı firmaların da bu teknolojiye yöneldiğini belirtiyor.