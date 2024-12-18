Stablecoin ekosistemi MiCA ile yeni bir dönem başlattı

Stablecoin ekosistemi MiCA ile yeni bir dönem başlattı
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Araştırma şirketi Kaiko ve Hollanda merkezli kripto para borsası Bitvavo'nun hazırladığı rapor, Avrupa'nın kripto para ekosisteminde önemli değişimleri gözler önüne serdi. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) uyumlu stablecoinler pazar payının yüzde 91'ini kontrol ederken, euro bazlı işlem hacimleri 2024'te rekor seviyelere ulaştı.

Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi'nin yürürlüğe girmesiyle Avrupa'nın kripto ekosistemi önemli bir dönüşüm geçiriyor. Circle'ın EURC'si, Societe Generale'in EURCV'si ve Banking Circle'ın EURI'si stablecoin sektörünün yeni güçlü oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Avrupa Pazarında MiCA Uyumlu Stablecoin Rüzgarı

Euro bazlı kripto para işlem hacimleri 2024 yılı boyunca dikkat çekici bir yükseliş kaydetti. Mart ve Kasım aylarında aylık işlem hacmi 42 milyar doları aştı. Euro, yüzde 7,5'lik pazar payıyla kripto dünyasında ABD doları ve Kore wonunun ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Stablecoin ekosisteminde önemli değişimler gözlemlendi. Tether'ın euro endeksli stablecoini EURT'yi sonlandırma kararına rağmen euro bazlı stablecoinlerin aylık işlem hacmi 2024 boyunca 300 milyon doları aştı. Kasım ayında bu rakam 800 milyon dolara yaklaştı.

Binance'ın ağustos ayında EURI'yi listelemesiyle birlikte rekabet dinamikleri değişti. Kripto para borsası, bu hamleyle Coinbase'in pazar payına yaklaştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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