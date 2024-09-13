Stablecoin devi Tether yasalara uyum için önemli bir işe alım gerçekleştirdi

Kripto para ekosisteminin önde gelen şirketlerinden Tether, stratejik bir hamleyle Jesse Spiro'yu kadrosuna kattı. Blockchain ve dijital para alanında önemli deneyime sahip Spiro, Tether'in politika ve düzenleme ilişkileri başkanı olarak görev yapacak. Bu atama, şirketin düzenleyici kurumlar ve hükümetlerle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve kripto para sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Tether'den Kripto Regülasyonlarına Karşı Stratejik Hamle

Tether, Jesse Spiro'nun atanmasıyla birlikte düzenleyici ilişkiler alanında önemli bir adım attı. Spiro'nun görevi, yasa koyucular, düzenleyici kurumlar ve kilit paydaşlarla olan ilişkileri yönetmek olacak. Bu hamle, Tether'in giderek karmaşıklaşan kripto para regülasyonları karşısında daha proaktif bir yaklaşım benimseyeceğinin sinyallerini veriyor.

Jesse Spiro, Blockchain ve dijital para alanında 6 yılı aşkın bir süredir uzmanlık kazandı. Kariyerinin son üç yılında PayPal'ın Blockchain ve Dijital Para Birimleri İş Birimi'nde Düzenleyici İlişkiler Başkanı olarak görev yapan Spiro, daha önce Blockchain analiz firması Chainalysis'te Hükümet İlişkileri Başkanı pozisyonunda hizmet verdi.

Spiro, yeni göreviyle ilgili açıklamasında "Tether, dijital ekonominin mevcut ve gelecekteki gelişiminde ve ABD dolarının hakimiyetinde önemli bir rol oynuyor. Sürekli gelişen yasal ve düzenleyici ortam, kamu ve özel sektörler arasında güçlü bir iş birliği gerektirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Tether, 118 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük stablecoini olan USDT'nin ihraççısı konumunda yer alıyor. Şirketin Temmuz ayında yayınlanan üç aylık doğrulama raporu, 2024'ün ilk yarısı için rekor seviyede 5,2 milyar dolarlık net kâr açıkladı. Bu büyüme, Tether'in 2025 yılının ortasına kadar mevcut iş gücünü ikiye katlayarak yaklaşık 200 çalışana ulaşmasının önünü açtı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Spiro'nun atanmasıyla ilgili değerlendirmesinde "Jesse'nin hükümet ilişkileri ve Blockchain teknolojisi konusundaki derin uzmanlığı, hızla değişen düzenleyici ortamda yolumuza devam ederken paha biçilmez olacak. Jesse'nin atanması, Tether'in dijital varlık alanında sorumlu inovasyon ve liderliğe olan bağlılığını pekiştiriyo.r" / dedi.

Bu atama, Tether'in yakın zamanda TRON ve TRM Labs ile birlikte kurduğu T3 Finansal Suç Birimi (T3 FCU) girişiminin ardından hayata geçti. Bu inisiyatif, TRON Blockchain ağı üzerinde USDT kullanımıyla ilişkili yasa dışı faaliyetlerle mücadelede kamu-özel iş birliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kripto para sektörünün giderek artan regülasyon baskısıyla karşı karşıya kaldığı bu dönemde, Tether'in Jesse Spiro gibi deneyimli bir ismi kadrosuna katması, şirketin gelecek stratejileri açısından kritik bir önem taşıyor. Bu hamle, Tether'in sadece teknolojik inovasyonda değil, aynı zamanda yasal uyum ve düzenleyici ilişkiler alanında da liderlik etme hedefini gösteriyor.