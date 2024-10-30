Spot Bitcoin ETF piyasasında BlackRock rüzgarı güçleniyor

Kripto para piyasalarında Bitcoin'in 72.000 dolar seviyesini aşmasıyla spot ETF'lere olan ilgi artmaya devam ediyor. Bloomberg ETF uzmanı Eric Balchunas, IBIT'teki yüksek işlem hacmini FOMO (fırsatları kaçırma korkusu) etkisine bağlarken, önümüzdeki günlerde daha fazla giriş beklendiğini belirtti.

Bitcoin ETF Pazarında IBIT Dominasyonu

BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'i IBIT, 14 Mart'tan bu yana en yüksek hacim olan 3,36 milyar dolarlık günlük işlem hacmine imza attı. Fidelity'nin FBTC'si 133,86 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si 52,49 milyon dolarlık net giriş gördü.

Kurumsal yatırımcıların Bitcoin ETF'lerine olan ilgisi artarken, VanEck'in HODL'u 16,52 milyon dolar ve Ark ile 21Shares'in ARKB'si 12,39 milyon dolarlık giriş elde etti. Diğer beş spot Bitcoin ETF'inde ise herhangi bir giriş görülmedi.

Ethereum (ETH) cephesinde de hareketlilik devam ediyor. Spot Ethereum ETF'leri 7,65 milyon dolarlık günlük net giriş kaydederken, BlackRock'ın ETHA'sı 13,62 milyon dolarlık giriş ile yükselirken, Grayscale'in ETHE'si 5,97 milyon dolarlık net çıkış yaşadı.