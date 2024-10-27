Spot Bitcoin ETF nedir? Bitcoin ETF normal Bitcoin'den farklı mı? Artıları ve eksileri nelerdir?

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen Bitcoin ETF, iki yaygın yatırım biçimini, ETF'leri ve kripto para birimlerini tek bir pakette birleştirir. Öte yandan "Spot Bitcoin ETF nedir? Bitcoin ETF normal Bitcoin'den farklı mı?" sorularının yanıtları merak ediliyor. BTC ETF'lerinin artılarını ve eksilerini sizler için derledik.

Spot Bitcoin ETF nedir?

Bitcoin borsa yatırım fonu, Bitcoin'in fiyat hareketlerini izlemeyi amaçlayan bir yatırım aracıdır. Bitcoin ETF'leri, kripto para borsaları yerine, geleneksel düzenlemeye tabi menkul kıymetler borsalarında işlem görür.

Avustralya'da sunulan BTC ETF'leri, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC) tarafından denetlenmektedir. Bu sayede, yatırımcılar bir kripto para borsasına kayıt yaptırmak veya kripto cüzdanı oluşturmak zorunda kalmadan dijital varlık yatırımına erişim sağlayabilirler.

Bitcoin ETF artıları ve eksileri nelerdir?

Artıları:

Kripto borsasına üye olmadan veya cüzdan kullanmadan Bitcoin yatırımı yapılabilir.

Portföy çeşitlendirmesi sunar.

Düzenleyici koruma sağlar; spot Bitcoin ETF'leri, lisanslı ihraççılar tarafından sunulur.

Düşük yönetim ücretleri avantajı sağlar.

Eksileri :