Sosyal medya platformu X pump.fun ve memecoin devlerini yasakladı

Sosyal medya platformu X pump.fun ve memecoin devlerini yasakladı
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Sosyal medya platformu X memecoin dünyasının merkezi pump.fun'ı yasakladı. Platform kurucusu Alon Cohen'in hesabıyla birlikte GMGN, Bloom Trading ve BullX gibi önde gelen memecoin servisleri de askıya alındı. Yasak nedeni açıklanmazken kripto topluluğunda SEC soruşturması ve yasal sorun spekülasyonları artıyor. Milyarlık memecoin ekosistemi büyük belirsizlikle karşı karşıya.

Sosyal medya devi X (eski adıyla Twitter), memecoin sektöründe beklenmedik bir hamle yaptı. Pump.fun'ın resmi hesabı "pumpdotfun" ve kurucusu Alon Cohen'in "a1lon9" profilleri askıya alınmış durumda. Bu gelişme kripto topluluğunda büyük endişe uyandırdı.

X Memecoin Platformlarına Karşı Savaş İlan Etti

Platform yasağının nedenleri henüz açıklanmadı. X yönetimi, toplu hesap askıya alma işlemlerinin gerekçelerini kamuoyuyla paylaşmadı.

Pump.fun'ın hukuki sorunları son dönemde artış gösterdi. Ocak ayında platform aleyhine açılan toplu dava, yüksek volatiliteli kayıtsız menkul kıymetler satışı suçlamasını içeriyor. Platform bu süreçte yaklaşık 500 milyon dolar gelir elde etti.

Kripto medyası, pump.fun'ın 4 milyar dolar değerleme ile token satışı yoluyla 1 milyar dolar sermaye planladığını duyurdu. Bu gelişme platformun yasal statüsü hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

X'in temizlik operasyonu sadece pump.fun ile sınırlı kalmadı. GMGN, Bloom Trading ve BullX gibi önde gelen memecoin hizmet sağlayıcıları da aynı akıbeti paylaştı. Bu geniş kapsamlı yasak dalgası, memecoin dünyasında büyük belirsizlik yarattı.

Memecoin yatırımcıları yasak kararlarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) soruşturmasıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Platform operasyonlarında potansiyel yasa dışılıklar olabileceği spekülasyonları da gündeme geldi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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