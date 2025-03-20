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Solana vadeli işlem ETF'leri listelenmeye başladı

Solana vadeli işlem ETF'leri listelenmeye başladı
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Kripto para ETF dünyası hızla genişlemeye devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin ardından, Volatility Shares şimdi Solana vadeli işlemlerine dayalı ilk ETF'leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Toplam 3 milyar dolar yönetimindeki varlığa sahip şirketin CEO'su Justin Young, ilk başvuru avantajını kullanarak piyasaya ilk giren olduklarını vurguladı.

Florida merkezli Volatility Shares, Solana fiyatına bağlı iki ETF'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. SOLZ sembolüyle vadeli işlem sözleşmelerine maruz kalma sağlayan ve SOLT sembolüyle Solana fiyatının iki katı getiri hedefleyen ETF'ler, geçtiğimiz günlerde CME'de başlayan Solana vadeli işlemlerinin ardından gelişen sürecin önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu atılım, yakın gelecekte spot SOL ETF'lerinin de onaylanabileceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor. Ayrıca diğer varlık yöneticilerinin de benzer ürünler için yaptığı başvuruların sonuçlanma sürecini hızlandırabilir.

Solana Tabanlı Ürünler Bu Hafta Piyasaya Sürülüyor

Volatility Shares'in yeni ETF ürünleri, Solana Blockchain ağı için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor. Şirketin web sitesine göre Perşembe günü piyasaya sürülecek iki farklı ETF, yatırımcılara Solana'ya yatırım yapmanın yeni yollarını sunacak. SOLZ olarak adlandırılan ilk ETF, doğrudan Solana vadeli işlem sözleşmelerine maruz kalma imkanı sunarken SOLT ise Solana fiyatının iki katı getiri hedefliyor.

ETF'ler halihazırda Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) üzerinde kayıtlı bulunuyor, bu da işlem yapma uygunluğu için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Doğrudan dayanak varlığı tutan spot ETF'lerin aksine, bu ürünler vadeli işlem bazlı olarak planlandı. Bu yapı, doğrudan SOL tokenları tutmak yerine vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla Solana fiyatlarını takip etmeyi mümkün kılıyor.

SOLZ ve SOLT sırasıyla yüzde 0,95 ve yüzde 1,85 gider oranlarıyla alınıp satılacak. Volatility Shares geçen Aralık ayında, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) düzenlemesine tabi borsalarda sunulan Solana vadeli işlem sözleşmelerine maruz kalacak üç yeni ETF için başvuruda bulunmuştu

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas, bu gelişmeyi "çılgınca" olarak nitelendirdi ve başvurunun Solana vadeli işlemlerinin yolda olduğuna dair iyi bir işaret olduğunu, bunun da spot ETF onayı olasılıkları için olumlu bir gösterge olduğunu belirtti.

Öte yandan Haziran ayında SEC'ye ilk başvuruyu yapan firma olan VanEck ve 21 Shares gibi diğer varlık yöneticileri de spot SOL ETF'leri listelemek için düzenleyici kuruma başvuruda bulundular. Bu gelişmeler, Franklin Templeton'ın da aralarında bulunduğu büyük varlık yöneticilerinin Solana'ya olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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