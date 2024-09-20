Solana tabanlı Jupiter DeFi alanında genişliyor

Solana Blockchain ağı üzerinde çalışan ve kullanıcıların birçok farklı borsadan en iyi fiyatları bulmalarını sağlayan platform Jupiter, SolanaFM ve Coinhall'ı bünyesine kattı. SolanaFM, Solana Blockchain ağı üzerindeki işlemleri araştırıp inceleyebileceğiniz bir araçken, Coinhall ise kullanıcıların birden fazla Blockchain üzerinde alım satım işlemleri yapmalarını sağlayan platformdur. Bu stratejik hamleler, Jupiter'in Solana ekosistemindeki lider konumunu pekiştirirken, veri analitiği ve çoklu Blockchain erişimi kapasitesini artırmaktadır. Şirket ayrıca yeni mobil uygulama ve API platformu gibi yenilikçi projeleri de duyurdu.

Jupiter Kripto Dünyasında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Jupiter'in kurucu ortağı Siong Ong, Singapur'da düzenlenen Solana Breakpoint etkinliğinde şirketin yeni stratejik hamlelerini açıkladı. SolanaFM'in satın alınmasıyla Jupiter'in veri ve altyapı kapasitesinin 10 kat artırılması hedefleniyor. Bu hamle, Jupiter'in Solana ekosistemindeki konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

SolanaFM, 2022 yılında SBI Group'tan 4,5 milyon dolar yatırım aldı ve Solana Blockchain ağındaki verilere erişim sağlayan veri indeksleme ve Blockchain arama araçlarıyla tanınmaktadır. Bu satın alma, Jupiter'in Solana ekosistemindeki veri analitiği ve erişilebilirlik kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Coinhall'un satın alınması ise Jupiter'in etki alanını genişletiyor. Coinhall, Solana ve Cosmos Blockchain ağındaki merkezi olmayan borsalar arasında takas işlemleri sunan bir platform olarak 23 farklı Blockchain ağında 225.000'den fazla kullanıcıya hizmet sağlıyor.

Jupiter, bu satın almaların yanı sıra yeni ürün ve hizmetlerini de duyurdu. Bunlar arasında Jupiter Mobile, MoonPay ile geliştirilen ve Apple veya Google Pay üzerinden sıfır platform ücreti ile erişilebilen bir mobil uygulama bulunuyor. Mevcut meme kripto para birimi ticaret platformu Ape'in geliştirilmiş versiyonu olan Ape.Pro da tanıtıldı. Bu platform, kullanıcılara mobil cihazlardan sosyal medya hesaplarıyla giriş yaparak memecoin ticareti yapma ve yeni memecoinler oluşturma imkanı sağlayacak.

Jupiter'in bir diğer önemli projesi ise Metropolis adlı yeni API platformu oldu. Bu platform, geliştiricilere yönelik kapsamlı likidite API'leri sunarak, kripto ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.